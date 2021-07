Naď podporuje skrátenie volebného moratória na dva dni, návrh považuje za dobrý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) podporuje návrh na skrátenie volebného moratória na 48 hodín. Šéf rezortu obrany to povedal pred stredajším rokovaním vlády. Naď považuje návrh za dobrý a treba ho podľa neho podporiť.„To, že niektorí politici, ktorým to vyhovovalo v minulom období, to chceli predĺžiť, to iba dokazuje, aké majú demokratické zmýšľanie, aj keď sa dnes bijú do hrude, akí sú najväčší demokrati, treba si to pekne pripomínať, čo dokázali robiť oni, keď vládli,“ povedal Naď.„V čase 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet je zakázané zverejňovať v čase 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania," uvádza sa v návrhu.O skrátení volebného moratória na 48 hodín bude na stredajšom rokovaní hlasovať vláda.