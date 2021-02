Naď: SaS a Za ľudí chcú uvoľňovať opatrenia, ale pandemická komisia to neodporúča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2021 - Koaličné strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí chcú uvoľňovať opatrenia, čo je proti názoru pandemickej komisie a konzília odborníkov.V budove Národnej rady SR to vo štvrtok médiám povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Podobný názor, ako majú odborníci, podľa jeho slov zastávajú aj premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).Naď tiež ozrejmil, že o zrušenie rokovania vlády, ktoré bolo naplánované na stredu 3. februára o 21:30, požiadali minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).Doplnil, že vláda by mala vo štvrtok prijať uznesenie, na základe ktorého by začal na Slovensku od 8. februára platiť COVID automat a do škôl by sa vrátili niektoré ročníky.