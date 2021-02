Vláda sa stále nedohodla: Matovič ale tvrdí, že by neotváral školy ani škôlky

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa nechce zapájať do koaličných rokovaní o tom, aké opatrenia proti koronavírusu budú platiť od pondelka na Slovensku. Zatiaľ čo verejnosť, samosprávy, podniky a živnostníci čakajú na definitívnu verziu nového režimu v čase pandémie, premiér v Rádiu Expres odkázal, že dohodovanie podmienok v koalícii bude sledovať z úzadia. Ministri to podľa neho musia uzavrieť ešte vo štvrtok, ale on necháva na nich, akú to bude mať podobu.

Vládne strany SaS a Za ľudí podľa neho chcú čoraz viac otvárať, on to však nepovažuje za zodpovedné. Okrem toho zároveň spochybnil otváranie škôlok a tried prvého stupňa základných škôl a koncových ročníkov stredných škôl.

„Spolieham sa na rozumnú dohodu v koalícii. Ak by to malo byť o mne, v žiadnom prípade by som to za tejto situácie nerobil,“ povedal Igor Matovič k otváraniu škôl. Konkrétny zámer otvoriť školy pritom minister školstva Branislav Gröhling (SaS) predstavil už v stredu spolu s povinnosťou rodičov detí testovať sa.

Predseda vlády sa však teraz obáva uvoľňovania opatrení, pretože sa na Slovensku rýchlo šíri mutácia vírusu, ktorá sa objavila vo Veľkej Británii. Myslí si, že Slovensko nie je v komfortnej situácii a čísla o výskyte britskej mutácie podľa neho vyzerajú zle.

Školy sa majú otvoriť v pondelok

Pôjdu teda deti v pondelok do školy? „Platí všetko, čo bolo povedané, ale aby to bolo v súlade so zákonom, musí byť prijaté uznesenie vlády a to prijaté nie je,“ povedal Matovič.

Vicepremiérka Remišová (Za ľudí) nevie, prečo premiér odmieta byť pri rokovaniach o ďalších opatreniach proti pandémii. „Neviem, prečo takto pán premiér postupuje. Keby som bola na jeho mieste, sústredila by som sa na celkovú koordináciu procesov, čo samotný minister zdravotníctva nemá kompetenciu robiť,“ povedala.

„Riešenie súčasnej krízy je v celej Európe najväčšou výzvou za dlhé desaťročia a najdôležitejšou úlohou vlády. Stále napríklad nie je dostatočne zabezpečená spolupráca so zamestnávateľmi a samosprávou ani predvídateľné prijímanie rozhodnutí. Rovnako je dôležité očkovanie, vďaka ktorému by sme mali do konca marca zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších obyvateľov.“

Minister školstva Branislav Gröhling z SaS reaguje, že postupné otváranie škôl tak, ako ho prezentovali na tlačovej konferencii v stredu, bolo odsúhlasené tímom epidemiológov a odborníkov, ministrom zdravotníctva a následne aj všetkými koaličnými stranami vrátane strany OĽaNO. „Rokovala o tom aj mimoriadna vláda, ktorá bola presunutá na utorok večer. To, že sa na nej pán premiér nezúčastnil, ma mrzí, svoj postoj mohol prezentovať už vtedy,“ povedal Denníku N.

Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík na premiérovo avízo, že nebude pri rokovaniach o ďalších opatreniach, odpovedal len stručne. „Ako obvykle budeme spoločne s koaličnými partnermi konštruktívne hľadať riešenia bez ohľadu na to, ktoré osoby sa na týchto rokovaniach zúčastnia,“ odpísala jeho hovorkyňa Katarína Svrčeková.

Premiér väčšinu včerajšieho dňa strávil vo Francúzsku, kde ho prijal prezident Emmanuel Macron. O uznesení vlády, ktoré malo riešiť aj zákaz vychádzania a výnimky z neho, mala vláda rokovať už v stredu večer. Na stránke úradu vlády sa objavila informácia, že rokovanie bude online o 21.30. Neskôr ju zo stránky stiahli a ani vo štvrtok popoludní nie je jasné, kedy rokovania prebehnú.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nemá informácie, kedy by mala vláda rokovať. Odkazujú na úrad vlády. Ten o termíne rokovania nemá informácie.

„Predpokladal som, že včera (v stredu – pozn. red.) sa koalícia dohodne, ale sú tam politické strany, ktoré by chceli viac a viac uvoľňovať,“ povedal Matovič v Exprese. Vláda to však podľa neho nedokázala uzavrieť. „Nebol som toho súčasťou a naschvál toho nebudem súčasťou ani dnes, lebo chcem, aby to bolo rozhodnutie strany SaS a Za ľudí, ktorí by chceli čo najviac uvoľňovať, a nepovažujem to za zodpovedné,“ povedal premiér. SaS a Za ľudí nazval v tejto veci populistickými stranami.

Ak sa na tom napriek jeho nesúhlasu dohodnú, majú sa za to podľa Matoviča vedieť postaviť.

Do otvorenia škôl ostáva jeden a pol pracovného dňa. Aby deti do škôl mohli ísť, rodičia alebo žiaci budú potrebovať test. Na otázku, kedy o tom bude rokovať vláda, premiér zareagoval, že sa treba opýtať ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, na ktorého presunul rokovania o opatreniach. „Nechal som to tak, aby to išlo mimo mňa,“ povedal Matovič. Dohoda o školách však podľa neho musí byť uzavretá ešte vo štvrtok.

Nie je jasný ani režim v práci

Uznesenie vlády malo určiť aj to, kto bude potrebovať test na cestu do práce. Nie je totiž jasné, v ktorých okresoch má mať zamestnanec test a kde už nie. Podľa covidového automatu by mali platiť pravidlá pre celé Slovensko, minister Krajčí však v stredu večer pripustil, že koalícia sa pri potrebe testu do práce dohodla na výnimke. Tú by malo opisovať uznesenie, o ktorom však vláda ešte nerokovala.

Dnes je negatívny test potrebný aj na cestu do práce. To sa od pondelka zmení: test nebudú na cestu do práce potrebovať obyvatelia okresov s lepšou situáciou, ktorí nepracujú v službách.

„Toto bola požiadavka pána ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Chcel, aby pre toto jedno kritérium podnikov pre zamestnávateľov v lepších okresoch, to znamená červené a ružové, sa postupovalo regionálne podľa covidového automatu. V tomto prípade je podmienka testu pre všetkých, ktorí poskytujú služby (…),“ povedal minister Krajčí v stredu večer.

„Bude odzrkadlený v uznesení vlády,“ povedal ešte minister zdravotníctva. V stredu večer však avizované zasadnutie vlády nebolo, vo štvrtok ho ešte neoznámili.

Naopak, test budú musieť mať na cestu do práce všetci obyvatelia čiernych okresov a aj obyvatelia lepších okresov pracujúci v službách. Zároveň však vláda prikazuje home office všade tam, kde to je možné.

Napríklad: najlepší okres je Veľký Krtíš. Predavač v potravinách potrebuje od pondelka test každý týždeň, aj keď pracuje v najlepšom okrese. Mzdár vo firme ho mať nemusí.

Naďalej však platí, že na celom Slovensku budeme potrebovať negatívny test na cestu do prírody.

Čiernych okresov je nateraz deväť. Momentálne nie je jasné, či bude treba test na cestu do práce aj v tmavočervených (bordových) okresoch.