Naď si pripomenul protifašistický odboj 1. československej divízie vo Francúzsku, udelil aj ocenenie in memoriam

Prvá československá pešia divízia

Ocenil vojnového pilota

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsko sa počas druhej svetovej vojny stalo jedným z centier protifašistického odboja. Jeho súčasťou boli aj československé vojenské jednotky.Ich zásluhy si v sobotu pri Pamätnej tabuli československej armády v juhofrancúzskom meste Agde pripomenula slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO). Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková „Láska k vlasti, boj proti fašizmu, trpká porážka – boj sa však nekončí. Tieto slová vystihujú hrdinstvo Slovákov a Čechov, ktorí stáli pri obnovení československej armády vo Francúzsku,“ vyzdvihol minister obrany po spomienke v Agde venovanej príslušníkom 1. československej divízie vo Francúzsku, ale aj všetkým vojakom, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne.Riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič priblížil, že dohoda o obnovení česko-slovenskej armády vo Francúzsku medzi Š. Osuským a E. Daladierom bola podpísaná 2. októbra 1939.„Výcvikové stredisko obnovenej česko-slovenskej armády sídlilo práve tu, v mestečku Agde. V roku 1940 vznikla vďaka dohode 1. česko-slovenská pešia divízia pod velením Slováka, divízneho generála Rudolfa Viesta. Po čase bolo jej súčasťou približne 11 400 príslušníkov, z toho Slovákov spolu s príslušníkmi iných národností pochádzajúcimi zo Slovenska bolo 4 641,“ spresnil.Slovenská delegácia sa po pietnej spomienke v Agde presunula do obce Paulhan, kde si pripomenula aj pamiatku M. R. Štefánika. In memoriam ocenil minister obrany aj vojnového pilota Isidora Augusta Marie Louis Paulhana, ktorý 22. novembra 1915 ako veliteľ francúzskej letky vykonal prelet s vážne chorým Milanom Rastislavom Štefánikom zo srbského Prizrenu do albánskeho prístavu Vlorë, čím mu zachránil život.