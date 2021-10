Poliaci by mali dodržiavať pravidlá Európskej únie, odkazujú Nemecko a Francúzsko

Zákony v rozpore s poľskou ústavou

Premiér sa obrátil na ústavný tribunál

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko má morálny aj právny záväzok dodržiavať pravidlá Európskej únie, do ktorej vstúpilo v roku 2004. V spoločnom vyhlásení to uviedli nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho francúzsky rezortný kolega Jean-Yves Le Drian Predstavitelia reagovali na rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý vo štvrtok konštatoval, že poľská ústava je v niektorých prípadoch nadradená právu únie.„Členstvo v EÚ je spojené s plnou a neobmedzenou oddanosťou spoločným hodnotám a pravidlám... Rešpektovať a dodržiavať ich musí každý členský štát, čo samozrejme platí aj pre Poľsko, ktoré má v rámci EÚ veľmi významné postavenie,“ uviedli ministri.Ústavný súd v Poľsku vo štvrtok rozhodol, že niektoré zákony Európskej únie, ustanovenia zmlúv o EÚ a taktiež niektoré rozsudky súdov EÚ sú v rozpore s poľskou ústavou.Zároveň skonštatoval, že členstvo Poľska v EÚ a podpísanie zmlúv neznamená, že by súdy EÚ mali mať najvyššiu zákonnú právomoc, ani to neznamená, že Poľsko presúva svoju suverenitu na EÚ.Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyjadrila nad rozhodnutím „hlboké znepokojnie“. Prisľúbila urýchlenú analýzu pred tým, než komisia zareaguje.Spomenutý štvrtkový verdikt poľského ústavného súdu sa zrodil po mesiacoch súdnych konaní, v ktorých zástupcovia poľskej vlády, parlamentu i prezident tvrdili, že poľská ústava má prednosť pred právom EÚ a rozhodnutia ECJ sú niekedy v rozpore s poľským právnym poriadkom.Súd rozhodoval o tejto otázke na žiadosť poľského premiéra Mateusza Morawieckého. Ten sa na ústavný tribunál obrátil v marci po tom, čo ECJ rozhodol, že právo EÚ je nadradené poľskej ústave. Súd sa vtedy zaoberal širšími zmenami v poľskom justičnom systéme, ktoré iniciovala vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) a podľa EÚ narušujú systém demokratických kontrol a protiváh.Poľský ústavný súd sa kauzou začal zaoberať v júli, no rozhodnutie potom niekoľkokrát odložil. Vláda PiS od prevzatia moci v roku 2015 uskutočnila viacero zmien vo fungovaní súdnictva. Reformy boli podľa nej potrebné v záujme zlepšenia efektivity súdneho systému a boja proti korupcii.