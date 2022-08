Naď: Slovenské stíhačky Mig-29 nie sú na Ukrajine, ale stále na Sliači, uvidíte ich na SIAFe

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) na sociálnej sieti dementuje informácie o tom, že slovenské bojové lietadlá Mig-29 sú už na Ukrajine.„Naše stíhacie lietadlá Mig-29 nie sú na Ukrajine. Ide o nepravdivú info. Sú stále na Sliači. Do konca augusta budú chrániť nás vzdušný priestor, 27. augusta ich uvidíte na SIAFe, kde sa aj oficiálne rozlúčia. Rokujeme s našimi spojencami a partnermi, čo ďalej s nimi. Žiadne rozhodnutie nateraz nebolo urobené. Keď sa to zmení, budeme vás informovať," reagoval Naď na sociálnej sieti.Jaroslav Naď vyzýva novinárov, aby nešírili neoverené informácie. „Priatelia novinári (aj tí z tvnoviny.sk), prosím, predtým ako nekriticky preberiete nepravdivé info zo zahraničných zdrojov, skúste nám zavolať prosím a opýtať sa. Vy sa vyhnete hanbe za šírenie fake news a my nebudeme musieť vysvetľovať celému svetu, že to nie je pravda," dodal Naď.