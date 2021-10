Naď: Slovensko podporuje vytvorenie vojenskej poradnej a výcvikovej misie Únie na Ukrajine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, jej reformný proces smerom k euroatlantickým štruktúram a takisto návrh na vytvorenie vojenskej poradnej a výcvikovej misie Európskej únie (EÚ) na Ukrajine zameranej na posilnenie vzdelávania a výcviku ukrajinských profesionálnych vojakov.Ako informoval v tlačovej správe rezort obrany, minister Jaroslav Naď (OĽaNO) to povedal na stretnutí s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny Valeriiom Zaluzhnyim. Naď zároveň skonštatoval, že vojenské vzťahy Slovenska a Ukrajiny prechádzajú v poslednom období markantným rozvojom, a to najmä vo vojensko-odbornej rovine.„Dôkazom silného partnerstva a vojenskej spolupráce s naším východným susedom bola aj nedávna aktívna účasť Ozbrojených síl SR na medzinárodnom vojenskom cvičení Joint Endeavour 2021 na území Ukrajiny, či spoločná účasť na cvičeniach Rapid Trident 2021 a Blonde Avalanche 2021 na Slovensku," povedal minister s tým, že signálom podpory a vzájomnej spolupráce bolo tiež zapojenie slovenských vojakov do vojenskej prehliadky pri príležitosti 30. výročia nezávislosti Ukrajiny.Súčasné aktivity slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti podľa Naďa zahŕňajú aj oficiálne návštevy delegácií Ozbrojených síl SR, školenia v rámci kapacít Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ako aj pomoc pri rozvoji spôsobilostí ozbrojených síl a poskytovanie výcvikových zariadení.