Objavili sa v Pandora Papers okrem Babiša aj mená slovenských politikov? Šeligu a Dostála by to neprekvapilo

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci, ktorých oslovila agentúra SITA, pripustili, že v dokumentoch Pandora Papers by sa mohlo objaviť prepojenie ľudí, ktorí obchodovali so štátom, aj na slovenských politikov. Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že by ho to neprekvapilo.Podobne sa vyjadril poslanec Ondrej Dostál (SaS), podľa ktorého je to možné a rovnako aj poslanec Andrej Stančík (OĽaNO). Zakladateľka a riaditeľka portálu investigace.cz Pavla Holcová sa k prípadným prepojeniam na slovenských politikov nechcela vyjadrovať, aby to nenarušilo „priebeh našej práce“.Z dokumentov Pandora Papers vyplýva, že v zoznamoch osôb, ktoré sa snažili skryť svoje peniaze cez firmy registrované v daňových rajoch, má byť asi štyridsať ľudí zo Slovenska.Zo susednej Českej republiky sa v dokumentoch objavil český premiér Andrej Babiš , ktorý pred rokmi cez offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún a kúpil si za ne luxusné nehnuteľnosti vo Francúzsku. Babiš na sociálnej sieti tvrdil, že nikdy neurobil nič nezákonné ani zlé.Podľa poslanca Šeligu tí, ktorí hovorili, že nikdy nevlastnili offshore spoločnosti, ich napokon vlastnili a používali.„Stačí si spomenúť na Tonyho Blaira alebo Andreja Babiša. Neprekvapilo by, ak by sa časom ukázali prepojenia aj na slovenskú politiku. Ako určitú indíciu možno vnímať skutočnosť, že v minulosti na štátnych zákazkách zarábali oligarchovia, ktorí boli prepojení a spriatelení s politikmi. Práve oni svoje peniaze vyvážali zo Slovenska prostredníctvom schránkových firiem,“ povedal Šeliga.Pre príklad podľa neho nie je potrebné chodiť ďaleko, pričom spomenul obchod s emisnými povolenkami alebo otázniky súvisiace so zmenami vlastníkov poisťovne Dôvera . Ako ďalej poznamenal, vlastníctvu offshore spoločnosti nevieme zabrániť, s čím však vieme bojovať, sú daňové úniky.„Pretože častokrát sa práve offshore schránkové firmy využívajú na legalizáciu príjmov, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. Rovnako takéto spoločnosti slúžia ako súčasť komplikovanej schémy pre tých, ktorí nechcú platiť dane,“ uviedol Šeliga s tým, že prostredníctvom bankového dozoru a efektívnejšej medzinárodnej spoluprácie je možné takéto operácie obmedziť.Poslanec Stančík povedal, že vzhľadom na informácie a rozsah korupčného systému, ktorý sa odhaľuje, „by ma vôbec neprekvapilo, keby tam boli politici bývalých garnitúr“.Poslanec Ondrej Dostál sa vyjadril, že nemá o informácie o podnikateľoch z Pandora Papers, ktorí obchodovali so štátom a sú prepojení na vrcholových politikov na Slovensku.„Ak sa tak deje v iných krajinách, tak je možné, že sa tak dialo aj na Slovensku a že sú medzi nimi aj také osoby,“ poznamenal Dostál.Pavla Holcová z portálu invetigace.cz agentúre SITA povedala, že na odhaľovaní slovenských Pandora Papers spolupracujú so slovenským tímom, ktorý sa sformoval v rámci projektu Kočnerova knižnica. „Kauzy budeme vydávať postupne,“ podotkla Holcová.V Pandora Papers sa ukryl aj Slovák z kauzy Mýtnik. Ako uviedol minulý týždeň Tomáš Madleňák z Investigatívneho centra Jána Kuciaka, ide o právnika Martina B. spájaného s väzobne stíhaným oligarchom Jozefom B. Obaja sú obvinení v kauze Mýtnik II.