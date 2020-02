Nad smerovaním strednej Európy visia otázniky, vyhlásila prezidentka Čaputová v Mníchove

Obrana hodnôt

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nad strednou Európu visia otázniky nad jej smerovaním. Vo svojom prejave to v nedeľu povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa vôbec ako prvá slovenská hlava štátu zúčastnila na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.„Prichádzam z regiónu, kde, ak sa pozrieme iba na čísla, sa dnes občania majú lepšie ako kedykoľvek predtým. Stredoeurópske ekonomiky rastú, klesá nezamestnanosť. Je to dôsledok reforiem, ktoré sme za posledných viac ako 30 rokov urobili. Napriek tomu dnes nad strednou Európou visia otázniky o jej smerovaní,“ povedala na úvod prezidentka.Narážala na reálny príspevok strednej Európy k európskej jednote, ako aj na to, či naozaj prispieva k Európe, ktorá chráni.„Čoraz častejšie počúvam otázku, prečo niektoré štáty v regióne popri zvyšovaní životných štandardov zaznamenávajú pokles v tých demokratických. Prečo síce vieme ochrániť naše hospodárstvo, ale prečo s rovnakou vervou nevieme chrániť naše hodnoty,“ zamyslela sa Čaputová.Zdôraznila, že na to nemá univerzálnu odpoveď, ale môže to podľa jej slov súvisieť aj s tým, že „za posledných 30 rokov sme demokraciu aj celý náš pokrok či reformy brali skôr technicky“.Ak podľa prezidentky chceme pochopiť, prečo dnes hovoríme o kríze západu, musíme sa v prvom rade pozrieť dovnútra.„A odpovedať si na otázky - čo dnes ako EÚ, či širšie, západ sme, čo nás spája a čo nás ohrozuje? Pre mňa je odpoveď jasná. Sme spoločenstvo hodnôt, ktorého sila závisí od našej schopnosti tieto hodnoty brániť, presadzovať ich a každodenne podľa nich konať,“ uviedla.Tieto hodnoty nie je podľa nej možné ubrániť bez silného právneho štátu. Zodpovednosť v tejto oblasti vidí v troch základných rovinách.Za prvú rovinu označila otázku formálneho nastavenia pravidiel, pričom je podľa nej zodpovednosťou politických lídrov prispieť k tvorbe dobrých zákonov tak, aby garantovali spravodlivosť, istotu a stabilitu.„Preto je veľkou témou nielen v Poľsku, ale aj u nás, zaistenie personálnej kvality, morálnej integrity prostredníctvom disciplinárnej zodpovednosti. S týmito výzvami sa každý vyrovnávame odlišne. Musíme sa však riadiť jedným základným princípom: funkčná justícia musí stáť na dvoch pilieroch - na nezávislosti a na personálnej zodpovednosti. Oba sa musia dopĺňať a nie ísť jeden na úkor druhého,“ vysvetlila prezidentka.Druhá rovina zodpovednosti lídrov je podľa nej osobná, alebo skôr morálna. „Znamená to dobrovoľne prijať obmedzenie moci, napríklad prostredníctvom jej rozdelenia a vyvažovania,“ objasnila Čaputová.Za tretiu a najdôležitejšiu rovinu zodpovednosti považuje rovinu spoločenskú. „Dnes ohrozenie právneho štátu u nás, v západnom spoločenstve, treba vnímať širšie než len regionálne otázniky nad krokmi v justícii. Všetci čelíme nárastu populizmu, extrémizmu či nezodpovednej rétoriky, ktorá rozdeľuje naše spoločnosti a pomaly relativizuje, spochybňuje či priamo útočí na hodnoty a pravidlá,“ myslí si prezidentka.Zodpovednosťou politických lídrov je preto podľa Čaputovej nebáť sa prijať jasné a principiálne postoje ku všetkým prejavom extrémizmu a radikalizmu.„Byť schopní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť solidaritu so všetkými, na ktorých dnes extrémisti a populisti útočia. Poukazovať na manipulácie a lži, za ktorými sa často skrývajú prázdne a plané sľuby. Nerozdeľovať. Na východ a západ či sever a juh. Na nás a tých iných. Na vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale spájať,“ vyzvala prezidentka.Podľa slovenskej hlavy štátu je našou úlohou podporovať a chrániť to, čo je nevyhnutnou súčasťou každej zdravej demokracie, a to nezávislé médiá či občiansku spoločnosť.„Bez takejto politickej zodpovednosti nebude západ či Európa, ktorá chráni,“ uzavrela.