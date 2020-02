Polícia zadržala viacero podozrivých z obchodovania s ľuďmi, nútili ženu k prostitúcii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície zasahovali koncom týždňa v Dubnici nad Váhom. Zadržali viacero osôb podozrivých z trestného činu obchodovania s ľuďmi.Vyšetrovateľ už obvinil dvoch mužov a jednu ženu vo veku od 25 do 41 rokov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.„Podľa zistení polície mali v januári tohto roka vylákať na stretnutie 30-ročnú Novodubničanku a násilím ju vtiahnuť do auta. Potom previezť do bytu, a tam pod hrozbou násilia a bitky nútiť k prostitúcii. Celý mesiac ju prostredníctvom sociálnych sietí ponúkali na sex rôznym zákazníkom, s ktorými dohodli stretnutie, dopravili ju na miesto, kde so zákazníkmi vykonávala v autách pohlavný styk a iné sexuálne praktiky. Potom ju zobrali naspäť na byt, kde jej takto zarobené peniaze zobrali a držali ju tam zamknutú, vyhrážali bitkou a násilím," priblížila Bárdyová.Dodala, že takto žena uspokojila približne tridsať zákazníkov a páchatelia zarobili týmto spôsobom do tisíc eur. Mladej žene sa napokon podarilo za pomoci jedného zo zákazníkov ujsť a zalarmovať políciu.„Tri obvinené osoby sú v cele policajného zaistenia, vyšetrovateľ navrhuje ich väzobné stíhanie. Po dokázaní viny im hrozí odňatie slobody až na desať rokov," doplnila Bárdyová.