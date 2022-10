Naď splnil svoj sľub pozostalým obetí leteckej tragédie pri obci Hejce, zobral ich na miesta, kde slúžili slovenskí vojaci

42 vojakov zahynulo 19. januára 2006 pri najväčšej leteckej tragédii v histórii Slovenska.



Vojenský špeciál Antonov AN-24, ktorý viezol slovenských vojakov z operácie KFOR v Kosove sa zrútil na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce.



Na tomto mieste si rezort obrany pamiatku zosnulých profesionálnych vojakov pripomína pietnou spomienkou. Minister obrany SR Jaroslav Naď v roku 2020 rozhodol o odtajnení správy o vyšetrení tejto leteckej nehody.





4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská delegácia na čele s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom OĽaNO ) v utorok vycestovala do Kosova.Cieľom bolo umožniť pozostalým po obetiach leteckej havárie vojenského špeciálu AN-24 navštíviť miesta pôsobenia ich blízkych, ktorí sa domov z misie nevrátili. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková „Plním sľub, ktorý som dal pri tohtoročnej pietnej spomienke na vrchu Borsó smútiacim rodinám a blízkym obetí leteckej tragédie AN-24. Čas beží, no bolesť a túžba opäť vidieť svojich milovaných zostáva. Akokoľvek si želáme, aby dnes boli medzi nami, nie je to možné. Táto strata navždy poznačila rodiny vrátane tej vojenskej,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.Spolu s pozostalými minister navštívil veliteľstvo KFOR Film City v Prištine a bývalú základňu KFOR v obci Šajkovac.„Uctili sme si ich na miestach, kde pôsobili a slúžili v prospech pokoja a bezpečia všetkých obyvateľov a pomáhali bez rozdielu,“ doplnil šéf rezortu obrany.