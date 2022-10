Japonsko v odvete vypovedalo ruského konzula, na Moskvu plánuje uvaliť ďalšie sankcie

Meno diplomata nezverejnili

Vzťahy sa naďalej zhoršujú

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Japonsko v utorok nariadilo ruskému konzulovi v meste Sapporo, aby do šiestich dní opustil krajinu. Spravili tak v reakcii na to, že Moskva minulý mesiac vypovedala japonského diplomata, ktorého obvinila zo špionáže.Japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši oznámil, že jeho rezort vyhlásil konzula za personu non grata, teda nežiaducu osobu, a nariadil mu, aby do budúceho pondelka odišiel.Ministerstvo nezverejnilo meno diplomata, no uviedlo, že krok vykonalo ako zodpovedajúce opatrenie v reakcii na kroky Ruska. O rozhodnutí informovali ruského veľvyslanca v Japonsku Michaila Galuzina, ktorého si preto predvolali.Rusko minulý mesiac zadržalo japonského konzula vo Vladivostoku v súvislosti s obvineniami zo špionáže a následne ho vypovedalo z krajiny. Tacunori Motoki sa do Japonska vrátil minulý týždeň.Podľa japonských predstaviteľov mu Rusi vo väzbe zaviazali oči, spútali ho a vypočúvali ho o údajnej špionáži. Následne mu dali 48 hodín na opustenie krajiny.Japonsko obvinenia odmieta a Hajaši označil ruské zaobchádzanie s Motokim za jasné porušenie medzinárodného práva.Spor predstavuje ďalšie zhoršenie vzťahov medzi krajinami po tom, ako Japonsko uvalilo na Rusko sankcie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.Krajiny si navzájom vyhostili niekoľko diplomatov a Rusko tiež zastavilo mierové rokovania s Japonskom, ktoré zahŕňajú rokovania o ostrovoch, ktoré obsadil Sovietsky zväz na konci druhej svetovej vojny.Japonský premiér Fumio Kišida minulý týždeň odsúdil ruskú anexiu štyroch ukrajinských oblastí a oznámil, že krajina plánuje na Moskvu uvaliť ďalšie sankcie.