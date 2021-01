Naď: Sulík explicitne povedal, že je za celoplošné testovanie na koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) tvrdí, že minister hospodárstva SR Richard Sulík SaS ) na rokovaní vlády 11. januára explicitne povedal, že je za celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus . Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Dodal, že tému okolo vyjadrení Sulíka otvorí na vláde.„Predseda vlády vo svojom vystúpení na poslednom rokovaní vlády povedal, že bude celoplošné testovanie na celom území Slovenska a bude sa opakovať každý týždeň, kým sa počet nakazených nedostane pod úroveň 0,5 percenta v jednotlivých obciach a mestách. Na to mu skočil do reči pán Sulík a povedal ,Igor s týmto návrhom súhlasíme‘,“ priblížil Naď.Doplnil, že opatrenia boli mierne, lebo vždy na vláde hľadali konsenzus.