Naď tvrdí, že polícia nezlyhala. Dôležité je vraj chrániť vonkajšiu schengenskú hranicu, a nie tie medzi sebou

Slovenská polícia nezlyhala

Zavádzajú kontrolu hraníc

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Je dôležité, aby každý chránil svoju schengenskú hranicu. Na adresu zavedenia hraničných kontrol na hraniciach s Rakúskom a Českou republikou to v stredu uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Je to vytváranie politického tlaku, ktorý podľa mňa nie je úplne správny. Dôležité je chrániť vonkajšiu schengenskú hranicu, ale nie chrániť jednotlivé hranice medzi sebou," povedal Naď.Podľa neho nejde o zlyhanie práce slovenskej polície.„My sme opakovane boli informovaní od pána ministra vnútra o tom, že je tu nárast počtu migrantov a nielen zo Sýrie, ale aj z oblasti severnej Afriky, aj z Ruska. Každý to bude posúvať ďalej na inú krajinu. Nemecko má pocit, že Česká republika ich dostatočne nezachytáva, Česi budú hovoriť, že k nim prichádzajú zo Slovenska a my budeme tvrdiť, že k nám prichádzajú z Maďarska, Toto nie je správna cesta podľa mňa," dodal minister.Rakúsko od polnoci začne vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom. Ráno to oznámil hovorca ministra Gerharda Karnera , informuje o tom verejnoprávny vysielateľ ORF.Samotný Karner v relácii Journal um acht rádia Ö1 uviedol, že Rakúsko bude nasledovať krok Česka. To oznámilo hraničné kontroly počnúc štvrtkom v dôsledku zvýšeného počtu nelegálnych migrantov prechádzajúcich hranice.