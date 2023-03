Naď: USA ponúkajú za migy 12 vrtuľníkov Viper s výcvikom

USA ponúkajú Slovensku za Ukrajine darované stíhačky MiG-29 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď o tom informoval na sociálnej sieti. Za materiál by SR zaplatila približne 340 miliónov eur v horizonte troch - štyroch rokov v rámci plánovaného obranného rozpočtu, podľa Naďa má hodnotu vyše jednej miliardy dolárov.





"Zvyšok, teda približne 660 miliónov USD, by sme dostali darom prostredníctvom amerického obranného vládneho fondu FMF (Foreign Military Financing)," vysvetlil Naď. Podotkol, že o ponuku má záujem viacero krajín. Hovorí tiež aj o nepriamej forme kompenzácie za meškajúce stíhačky F-16.O ponuke bude po odovzdaní migov a časti systému protivzdušnej obrany Kub rozhodovať vláda. Naď označuje ponuku za veľmi výhodnú. Zásadne má zvýšiť aj obranný potenciál SR. "Bojové vrtuľníky v súčasnosti vôbec nemáme, išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť," podotkol.Skonštatoval, že celková hodnota kompenzácií za darovanú techniku by mala prekročiť 900 miliónov eur. Okrem ponuky za vrtuľníky je v sume zahrnutých približne 200 miliónov z Európskeho mierového nástroja za migy a 50 miliónov za systém Kub.