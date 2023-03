Slovenský štít overuje na vojenskom cvičení schopnosti takmer 2-tisíc vojakov V4, USA či NATO

Taktická fáza

Bojová skupina EU

Koordinácia spolupráce

Ohrozenie mieru vo svete

21.3.2023 (SITA.sk) - Temer 2 000 vojakov zo štátov V4, Spojených štátov amerických i Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR si overuje svoje schopnosti naplánovať a vykonať obrannú operáciu v medzinárodnom zoskupení na medzinárodnom vojenskom cvičení Slovenský štít 2023.Na cvičení je tiež približne 400 kusov vojenskej techniky. Medzinárodné vojenské cvičenie momentálne vrcholí svojou taktickou fázou, v Centre výcviku Lešť.V rámci neho je tiež realizovaná pravidelná certifikácia Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, ktorá je dislokovaná pod velením Českej republiky na Lešti. Ministerstvo obrany (MO) SR o tom informovalo v tlačovej správe.Taktické cvičenie predstavuje výcvikovú príležitosť pre určené skupiny do bojovej skupiny EU krajín V4, na to, aby zosúladili svoje postupy a štandardy pred certifikáciou a zaradením do fázy stand-by v nasledujúcom období.Prvýkrát v histórii cvičenia je doň zapojená aj jednotka aktívnych záloh 21. mechanizovaného práporu z Michaloviec. V cvičení predstavuje protivníka pre certifikované jednotky mnohonárodnej bojovej skupiny, a to spolu s kolegami z Vyšehradskej štvorky a Národnej Gardy štátu Indiana zo Spojených štátov.„Slovenský štít je každoročne už od roku 2015 skvelou výcvikovou príležitosťou zameranou na koordináciu spolupráce s našimi spojencami pre prípadnú situáciu spojenú s čl. 5 Severoatlantickej zmluvy, teda napadnutie člena Aliancie, v tomto prípade pre účely cvičenia napadnutie Slovenskej republiky, aby sa vedeli skoordinovať a spolupracovať pri obrane,“ vraví minister obrany SR Jaroslav Naď.Šéf rezortu obrany skonštatoval, že naše spôsobilosti sa neustále zlepšujú a verí, že budú narastať s príchodom novej techniky, ktorú obstarali i obstarávajú.„Verím, že už budúci rok uvidíme na cvičení nové bojové obrnené vozidlá 8x8 Patria a v nasledujúcich rokoch aj pásovú techniku či Leopardy, ktoré budú priebežne dodávané,“ doplnil.Minister obrany okrem toho zdôraznil, že Slovensko patrí k najsilnejšej obrannej aliancii na svete. Svoju kvalitu podľa neho dokázala tým, že za 70 rokov jej existencie sa nik neodvážil zaútočiť na jej člena.Ruská federácia však podľa Naďa ukázala, že ohrozuje mier i bezpečnosť vo svete, čo podčiarkuje potrebu pripravenosti a výcvikových aktivít.„Len za ostatné roky sme boli svedkom, ako Ruská federácia napadla Gruzínsko, teraz Ukrajinu, neustále prostredníctvom hybridných hrozieb ohrozuje viaceré krajiny vrátane Slovenska. Vidíme štvavú dezinformačnú kampaň, vojnovú propagandu Ruska u nás vrátane až nehorázneho vyjadrenia ruskej ambasády na sociálnych sieťach, kde sa vyhrážajú predstaviteľom demokratickej vlády na Slovensku – to je nemysliteľné. Rusko preto jednoznačne je hrozbou a či sa nám to páči, alebo nie, musíme byť pripravení na všetky scenáre, aj keď si všetci želáme mier,“ uzavrel minister.