Nad západom USA spozorovali čínsky špionážny balón, Pentagon sa ho však rozhodol nezostreliť

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty už niekoľko dní sledujú pravdepodobný čínsky špionážny balón, ktorý spozorovali v americkom vzdušnom priestore.Z obavy o zdravie ľudí na zemi sa ho však Pentagon rozhodol nezostreliť, informovali vo štvrtok úrady. Objavenie balóna v čase zvýšeného napätia podľa agentúry AP ešte viac zaťažuje americko-čínske vzťahy.Vysoký predstaviteľ ministerstva obrany povedal novinárom v Pentagone, že Spojené štáty sú presvedčené, že je to čínsky výškový balón, ktorý lieta nad citlivými lokalitami a zbiera informácie. Jedno z miest, kde ho spozorovali, bola pritom Montana, ktorá je sídlom jedného z troch polí jadrových raketových síl na Malmstromovej leteckej základni. Vyjadrenie poskytol pod podmienkou zachovania anonymity.Hovorca Pentagonu Patrick Ryder poskytol v súvislosti s balónom krátke stanovisko, podľa ktorého vláda naďalej sleduje balón. V súčasnosti sa podľa neho „pohybuje vysoko nad komerčnou leteckou dopravou a nepredstavuje vojenskú alebo fyzickú hrozbu pre ľudí na zemi“.Dodal pritom, že Spojené štáty podnikli kroky, aby nezískal žiadne citlivé informácie. Podobnú aktivitu podľa neho registrujú niekoľko rokov.Incident sa stal práve v čase, keď by mal minister zahraničných vecí Antony Blinken podniknúť svoju prvú oficiálnu cestu do Pekingu.Návštevu, ktorá by sa mala uskutočniť cez víkend, síce formálne nepotvrdili, no Peking i Washington o nej hovoria. Podľa AP nie je jasné, či objavenie balóna ovplyvní Blinkenove cestovné plány.