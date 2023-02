Ukrajina si podľa Zelenského zaslúži začať rokovania o členstve v Únii už tento rok, ľuďom chce dať energiu a motiváciu

Zelenskyj chce začať ešte tento rok

Prvý samit v Kyjeve od začiatku vojny

3.2.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa vlastných slov dosiahol „dôležité vzájomné porozumenie“ s predsedníčkou Európskej komisie týkajúce sa ukrajinskej snahy o členstvo v Európskej únii (EÚ) . Informuje o tom spravodajský portál CNN.Ako sa ďalej vyjadril, vo štvrtok absolvoval produktívne rokovania s líderkou Komisie Ursulou von der Leyen i členmi kolégia eurokomisárov.Tie podľa neho ukázali, že všetky strany chápu „skutočnosť, že Ukrajina potrebuje neustálu a plnú podporu pri obrane proti Rusku“, skonštatoval Zelenskyj počas svojho nočného príhovoru.„A tiež skutočnosť, že naša ďalšia integrácia by mohla dať našim ľuďom energiu a motiváciu bojovať napriek akýmkoľvek prekážkam a vyhrážkam. Verím, že Ukrajina si zaslúži začať už tento rok rokovania o členstve v EÚ,“ pokračoval a zároveň sa poďakoval Von der Leyen a jej kolegom v Únii za vojenskú, finančnú a sociálnu podporu Ukrajiny „na ceste k integrácii“.Kyjev v piatok hostí 24. Samit EÚ-Ukrajina, prvý od začiatku ruskej agresie a tiež odvtedy ako Únia udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny.Predstavitelia európskeho bloku a Ukrajiny by mali rokovať o ceste Ukrajiny do Európy a prístupovom procese, reakcii EÚ na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, iniciatívach Ukrajiny za spravodlivý mier a vyvodenie zodpovednosti, spolupráci v otázkach rekonštrukcie a pomoci a v oblastiach energetiky a prepojenosti a tiež globálnej potravinovej bezpečnosti. Na záver samitu by mali vydať spoločné vyhlásenie.