Nad zmenou termínu olympijských hier v Tokiu 2020 pre koronavírus MOV neuvažuje

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) neuvažuje o zrušení alebo odložení olympijských hier v Tokiu 2020 pre obavy zo šírenia koronavírusu. Exekutíva MOV je presvedčená o úspechu hier pod piatimi kruhmi, ktorú sú plánované na 24. júla až 9. augusta. Jej členovia si vypočuli správu o všetkých doteraz prijatých opatreniach na riešenie situácie v súvislosti s koronavírusom.V polovici februára bola vytvorená spoločná pracovná skupina, do ktorej boli zapojení MOV, organizačný výbor Tokio 2020, predstavitelia hostiteľského mesta, japonskej vlády a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) . MOV je spokojný s prijatými opatreniami, ktoré tvoria dôležitú súčasť tokijských plánov na usporiadanie bezpečných hier.MOV bude aj naďalej sledovať odporúčania WHO. Zároveň ocenil veľkú jednotu a solidaritu športovcov, národných olympijských výborov, medzinárodných federácií a vlád. Uvítal ich úzku spoluprácu a flexibilitu, pokiaľ ide o prípravy na hry a a najmä kvalifikačné podujatia. Všetky zúčastnené strany naďalej úzko spolupracujú pri riešení problémov s koronavírusom.