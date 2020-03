Budú MS v hokeji 2020 bez Slovenska? Pre koronavírus možno znížia počet účastníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa fínskeho periodika Ilta Sanomat by sa májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švajčiarsku mohli uskutočniť v obmedzenom režime - s nižším počtom účastníkov.Taký verdikt by mohla prijať Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v súvislosti so šíriacim sa novým typom koronavírusu. Svetový šampionát v mestách Lausanne a Zürich je naplánovaný na 8. až 24. máj 2020. Pôvodný plán hovorí o šestnástich tímoch vrátane Slovenska."Nič nenarobíme s tým, aké kroky prijíma Švajčiarsko. Prípadné zrušenie turnaja by bolo zlé, ale zdravie je na prvom mieste. IIHF sa obáva, aby nedošlo k zrušeniu podujatia," uviedol fínsky viceprezident Kalervo Kummola pre Ilta Sanomat, cituje ho aj ruský portál rsport.ria.ru.Švajčiarsko aktuálne registruje 37 prípadov nákazy ochorením COVID-19, testovaných bolo viac ako 1300 osôb. V boji proti šíreniu Švajčiari od 28. februára zatiaľ do 15. marca zrušili všetky podujatia pre viac ako 1000 ľudí.Podľa Fína presun podujatia do inej krajiny prakticky nie je možný. "Nie je na to čas. Nemáme totiž reálny plán na túto výnimočnú situáciu," dodal Kummola.