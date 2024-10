Nadácia 365.bank podporí prostredníctvom vyhláseného grantu komunitné projekty

Šanca pre každého

2.10.2024 (SITA.sk) -Dynamicky sa meniaci svet okolo nás ponúka prakticky denne veľké množstvo zaujímavých príležitostí, ako si ľudia môžu urobiť svoj život krajším. Tvorivosť, inovatívnosť a angažovanosť sú len niekoľkými z predpokladov, aby ich aktivity padli na úrodnú pôdu. 365.nadácia ako nadácia banky pre dnešných ľudí dlhodobo zdôrazňuje význam a potrebu vytvárania možností posúvať Slovensko vpred.Prostredníctvompodporí nápady, ktoré umožnia ľuďom všetkých vekových kategórií socializovať sa a prispieť k pozitívnej zmene. "Chceme, aby sa nám všetkým lepšie žilo už dnes. Tu a teraz. Grant Nápad pre lepší dnešok pomáha upevňovať vzťahy medzi ľuďmi , zdieľanie názorov a hodnôt, ktoré nás posúvajú vpred tým, že prispieva k rozvoju regiónov a komunitného života, robí náš dnešok lepším. Radi podporíme inovatívne a originálne projekty, ktoré zlepšia život ľudom v ich komunite, obci či meste," hovorí Hana Tarabová, správkyňa 365.nadácie.O príspevok na podporu realizácie svojho nápadu sa môže tento rok uchádzať každý, kto má záujem. Popri neziskových organizáciách, školách, škôlkach, centrách voľného času, či samosprávach sa môžu do grantu zapojiť aj aktívni dnešní ľudia, ktorí majú záujem zlepšiť život okolo seba. Stačí mať len dobrý nápad, chuť a nadšenie pričom jedinou podmienkou je, že jeden subjekt môže poslať do grantu len jeden projekt.Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu projektov, ktoré sú originálne, trvalo udržateľné a majú pre komunitu zmysel – priestory na stretávanie a spoznávanie sa, či organizácie festivalov, workshopov a podujatí, ktoré vytvoria príležitosť pre rozvoj, objavenie a prezentáciu talentu a šikovnosti alebo rôzne vzdelávacie programy pre deti a podobne. "Vyše 150 projektov, ktoré sme v uplynulých rokoch podporili, pomohli ľuďom po celom Slovensku získať nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti, prispeli k revitalizácii kultúrnych pamiatok či k zachovaniu tradícií alebo ochrane prírodných hodnôt. Sme radi, že aj vďaka našej podpore sa rodia krásne veci s pridanou hodnotou," dodáva Hana Tarabová.Projekty z oblasti vzdelávania, športu, kultúry, zdravotníctva, sociálnej pomoci, aktívneho trávenia voľného času či zveľaďovania verejného priestoru alebo životného prostredia je potrebné prihlásiť na stránke grantu doHodnotiaca komisia následne vyberie najlepšie projekty, ktoré môže podporiť sumou až do výšky 4 000 Eur. Podporené projekty však majú možnosť získať aj niečo navyše.Od 4.12. do 12.12. bude na stránke www.lepsidnesok.sk prebiehať hlasovanie verejnosti o TOP projekt spomedzi podporených. Víťaz hlasovania získa mimoriadnu prémiu vo výške 1 000 Eur na ešte lepšiu realizáciu projektu.Počas uplynulých ôsmich rokov podporila Poštová banka prostredníctvom 365.nadácie vďaka programu Nápad pre 3 generácie už 151 projektov z rôznych kútov Slovenska sumou 249 000 eur. Naposledy rozdelila peniaze z grantu pre 22 projektov, ktoré získali prostriedky na realizáciu najrôznejších nápadov – od revitalizácie a kultivácie verejných priestranstiev, cez športové a kultúrne aktivity spájajúce všetky generácie, podporu tradičných remesiel a folklóru, starostlivosť o zdravie, ochranu prírody a udržateľnosť, až po inklúziu zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí.