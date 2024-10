Štrajkový výbor STVR sa listom obrátil na prezidenta Pellegriniho. Dúfa, že tentokrát neostane bez odozvy (foto)

Vymenovanie Machalu do Rady STVR

Konflikt záujmov

O legislatívu o STVR sa zaujíma aj Európska komisia

Dúfajú, že ich list neostane bez odozvy

2.10.2024 (SITA.sk) - Štrajkový výbor iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu (ďalej len Štrajkový výbor STVR) sa listom obrátil na prezidenta Zamestnanci verejnoprávneho telerozhlasu tvrdia, že ich obavy o slobodu a nezávislosť tvorby, ktoré vyslovili v súvislosti so zákonom o STVR, sa začínajú napĺňať.Štrajkový výbor v liste poukázal na to, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) vymenovala do Rady STVR aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu . Ten bol pritom jedným z tvorcov novej legislatívy o verejnoprávnom telerozhlase."Zákon si teda pripravil aj sám pre seba," tvrdí výbor. Štrajkový výbor zdôraznil, že Rada STVR získala vďaka novej legislatíve silné kompetencie, zároveň tvrdia, že Machalovým vymenovaním bola politická moc personálne prepojená s verejnoprávnym médiom."Menovanie prvých členov rady ministerstvom kultúry je spojené aj s vážnym podozrením z konfliktu záujmov a nepotizmu," tvrdí ďalej Štrajkový výbor.Poukázal na to, že podľa dostupných informácií boli medzi členmi výberovej komisie, ktorú Šimkovičová zriadila, a na ktorej odporúčanie do Rady STVR Machalu vymenovala, aj osoby, ktoré spolu s Machalom pracujú na ministerstve, prípadne sa s ním aj poznajú z minulého pôsobenia v rôznych organizáciách.Štrajkový výbor tiež poukázal, že o implementáciu novej legislatívy o STVR sa zaujíma aj Európska komisia , ktorá sleduje najmä jej súlad s Európskym zákonom o slobode médií."Štrajkový výbor iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu vyzval ministerstvom kultúry menovaných členov Rady STVR, aby sa za týchto okolností vzdali svojich funkcií a žiada kompetentných, aby zabezpečili nový, transparentný výber členov tohto dozorného orgánu verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Zároveň vyzýva poslancov NR SR, aby vzhľadom na uvedené vážne pochybnosti odložili voľbu ďalších členov Rady STVR až do vyriešenia situácie," uviedol ďalej štrajkový výbor.Sú pripravení stretnúť sa s prezidentom a dúfajú, že tentokrát ich list neostane bez odozvy. Veria tiež, že Pellegriniho silný mandát mu dáva privilégium aj záväzok prispieť váhou jeho úradu k ochrane demokracie, ku ktorej neodmysliteľne patria kvalitné verejnoprávne médiá.Pod listom je podpísaný Štrajkový výbor v zastúpení Tomáša Bartoněka, Martina Bednárika, Marty Jančkárovej , Martiny Kubániovej, Rozálie Vlaskovej, Ivana Bradu , Sone Gyarfašovej a Michala Várošíka.