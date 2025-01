Nadácia COOP Jednota opäť podporí regióny po celom Slovensku

Spoločenská zodpovednosť spája

Rozhodnú zákazníci v regiónoch

Nadácia pomáha v spolupráci s regionálnymi družstvami

31.1.2025 (SITA.sk) -Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 9. ročníka Programu podpory lokálnych komunít. Cieľom Programu podpory lokálnych komunít je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Snahou projektu je zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov na realizáciu projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.Výraz COOP pochádza zo slova kooperatíva, inak povedané súdržnosť, svojpomoc, spolupráca alebo súčinnosť. Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Družstevníctvo vzišlo z potrieb riešenia ekonomických a sociálnych problémov obyvateľstva formou svojpomoci, solidarity a spoločenskej rovnosti. "Dôležitosť fenoménu podnikania vo formách družstiev zdôrazňuje aj OSN, ktorá rok 2025 vyhlásila za Medzinárodný rok družstiev. OSN upriamila pozornosť na význam družstevného podnikania, ale aj na to, akú kľúčovú úlohu zohrávajú družstvá v oblasti udržateľného rozvoja. Ako pokračovatelia princípu a myšlienky družstevníctva cítime aj v súčasnosti potrebu rozvoja družstevného obchodu, ktorý má svoje stabilné miesto v modernom obchode 21. storočia. Súčasne je naším poslaním prispievať najmä k rozvoju vidieka a jednotlivých regiónov Slovenska, čím podporujeme udržateľnosť a rozvoj mikropodnikania v regiónoch. Teší ma, že nielen predajňami a spoluprácou s lokálnymi dodávateľmi, ale i Programom podpory lokálnych komunít sme živou súčasťou našich regiónov a vieme napomôcť ich zveľadeniu a rozvoju," uviedol Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.O grant v maximálnej výške 6 000 eur môžu požiadať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôl), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním, ktoré bude prebiehať priamo v predajniach COOP Jednoty po celom Slovensku v termíne od 15.5.2025 do 15.6.2025. "Život regiónom i predajniam dávajú ľudia, naši zákazníci, bez ktorých by obchod nemal zmysel. Záleží nám na tom, aby sa vo svojej obci či meste cítili dobre a spokojne, preto majú vo svojich rukách možnosť voľby pre nich najužitočnejšieho projektu," zdôrazňuje J. Bilinský. Vďaka aktivitám spoločenskej zodpovednosti môžu v slovenských regiónoch každoročne pribudnúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, lavičky, mobiliár, športové i detské ihriská. Projekty môžu byť zamerané na výsadbu a údržbu zelene, vybudovanie a údržbu turistických trás a cyklotrás a mnohé ďalšie aktivity. Viac informácií nájdete na webstránke programu www.lokalnekomunity.sk Cieľom Nadácie COOP Jednota je pomoc smerovaná do verejnoprospešnej oblasti. Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami a s podporou obchodných partnerov svojho zakladateľa po prvý raz v roku 2017. Už deväť rokov rozdeľuje finančné granty. Za celé obdobie podporila nadácia 206 projektov v celkovej hodnote takmer 1,2 mil. eur. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové dresy. Nadácia COOP Jednota je tiež dôležitým partnerom pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vďaka nej dostali šancu mnohé amatérske miestne súbory a zoskupenia, ktoré uchovávajú miestne tradície pre nasledujúce generácie.Informačný servis