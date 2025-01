Štvorica prepustených redaktorov bývalej RTVS po rokoch definitívne vyhrala spor s verejnoprávnym vysielateľom – FOTO

Koniec spolupráce z hodiny na hodinu

Neduh nútených živností

Dopad na ďalšie podobné spory

31.1.2025 (SITA.sk) - Štvorica prepustených redaktorov bývalého Rozhlasu a televízie Slovenska ( RTVS , v súčasnosti Slovenská televízia a rozhlas ) po rokoch definitívne vyhrala spor s verejnoprávnym vysielateľom. Na sociálnej sieti o tom informoval jeden z účastníkov sporu, bývalý redaktor Kristián Čekovský „Keď v roku 2018 vrcholila v RTVS kritika voči riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi , vedenie sa rozhodlo využiť, že viacerí sme boli v ,externomʻ pomere a ukončili s nami spoluprácu z hodiny na hodinu. Po siedmich rokoch sa nám konečne podarilo dokázať, že takéto okamžité skončenie nášho pracovného pomeru bolo neplatné a RTVS nás mala ďalej zamestnávať," napísal.Ďalšími prepustenými redaktormi boli okrem Čekovského Jana Alexová Matúš Dávid . Čekovský označil predmetné rozhodnutie krajského súdu za prelomové, podotkol, že spolu s ostatnými prepustenými vykonávali vo verejnoprávnom telerozhlase niekoľko rokov bežnú každodennú prácu, ktorá je v zákone zadefinovaná ako závislá činnosť, čiže trvalý pracovný pomer, no riadne zmluvy nikdy nedostali, ani keď o to žiadali.„A takých ľudí sú na Slovensku tisíce, možno desaťtisíce. Pracujú na nútenú živnosť alebo iný druh zastretého pracovného pomeru," napísal Čekovský, dodal, že nie každý má možnosť roky sa súdiť a rozsudok označil za precedens, aký na Slovensku nemá obdobu.„Keďže sa tento neduh v podobe nútených živností pomerne dosť rozrástol, verím, že po tomto rozhodnutí nielen súčasná STVR, ale aj viaceré firmy prehodnotia, aké zmluvy ponúkajú svojim zamestnancom," dodal na záver.Ako uviedla advokátska kancelária Taylor Wessing , ktorá prepustených redaktorov zastupovala, Krajský súd v Bratislave potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorý uznal, že štvorica prepustených redaktorov vtedajšej RTVS bola v médiu zamestnaná, napriek tomu, že pracovali na základe externých zmlúv. Ich prepustenie v roku 2018 bolo podľa súdu teda nezákonné.„Niekdajšia RTVS teda neuzavretím riadnych pracovných zmlúv a postupom pri ukončení spolupráce porušila ich práva a súd potvrdil, že sú stále zamestnaní v STVR," uvádza advokátska kancelária.Rozhodnutie podľa nej posilňuje ochranu a právnu istotu zamestnancov v prípade tzv. zastretého pracovného pomeru (tzv. švarcsystém), vyjadrila názor, že môže mať dopad na ďalšie podobné spory, ktoré dosiaľ neboli rozhodnuté.„Krajský súd vrátil vec späť prvostupňovému súdu len čo do výšky pôvodne priznanej náhrady mzdy žalobcom. Okrem všeobecnej požiadavky na lepšie zdôvodnenie výpočtu priznanej mesačnej náhrady mzdy požaduje, aby riadne odôvodnil, prečo znížil priznanú náhradu mzdy na minimálnych 12 mesiacov. Zo stručného ústneho odôvodnenia rozhodnutia Krajského súdu je pritom zrejmé, že nebol presvedčený, že by priznanie uplatnenej náhrady mzdy v plnej výške, resp. vo vyššom ako priznanom rozsahu bolo v rozpore s dobrými mravmi," priblížila advokátska kancelária.Agentúra SITA požiadala o stanovisko STVR.