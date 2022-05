Nadácia COOP Jednota rozdá obciam a mestám 156 000 eur, o víťazoch rozhodne verejnosť

25.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Naším cieľom je umožniť občanom zúčastňovať sa na rozvoji domovskej obce či mesta formou realizácie vlastných drobných projektov. Keď sme pred piatimi rokmi spúšťali Program podpory lokálnych komunít, boli sme presvedčení, že robíme správnu vec. Časté cestovanie po Slovensku a pohľad na množstvo zrealizovaných drobných stavieb, ktoré by bez našej pomoci možno vôbec neexistovali, nás v tejto myšlienke utvrdzuje," zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota.Do aktuálneho šiesteho ročníka sa zapojilo 643 subjektov, ktoré spolu prihlásili 1 169 projektov. "Nominované projekty dokazujú, že obce a mestá sa vzájomne inšpirujú, každý rok nám ale pribúdajú aj projekty, ktoré sú originálne. Tešíme sa, že záujem občanov o náš nadačný program stúpa. Aktívne pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti je pre nás samozrejmé," dodáva Ján Bilinský.Do záverečného hlasovania vybrali regionálne COOP Jednoty 26 slovenských obcí. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré budú môcť hlasovať zákazníci vo vybraných predajniach COOP Jednoty v termíne od 15.5.2022 do 15.6.2022. Dvadsaťšesť víťazov, ktorí si rozdelia grant vo výške 156 000 eur, bude známych v lete.Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za päť rokov svojej existencie program podporil finančným grantom 129 projektov, čím na rozvoj komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou viac ako 755 000 eur.Viac informácií o šiestom ročníku a všetky nominované projekty nájdete na www.lokalnekomunity.sk Informačný servis