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Nadácia COOP Jednota zamierila na východ Slovenska, do Sobraniec


Tagy: COOP Jednota Nadácia Coop Jednota PR

Nadácia COOP Jednota darovala Regionálnej nemocnici Sobrance príspevok na zakúpenie analyzátora EPOC s príslušenstvom. Symbolický šek odovzdali Mária Švecová, predsedníčka predstavenstva COOP ...



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715790321_976433908640708_4623984994742023245_n 676x507 30.7.2026 (SITA.sk) - Nadácia COOP Jednota darovala Regionálnej nemocnici Sobrance príspevok na zakúpenie analyzátora EPOC s príslušenstvom.


Symbolický šek odovzdali Mária Švecová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Michalovce a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota už 25 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktoré spája spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Pomoc smeruje do všetkých regiónov Slovenska. Začiatkom leta podporila nadácia východ Slovenska, konkrétne nemocnicu v Sobranciach, ktoré sú najvýchodnejšie slovenské okresné mesto ležiace v Košickom kraji. "Vďaka Nadácii COOP Jednota posilňujeme a skvalitňujeme služby aj v našom regióne. Veríme, že túto podporu a modernizáciu služieb pociťujú všetci pacienti, ktorí sú zároveň našimi zákazníkmi či pracovníkmi," zdôrazňuje Mária Švecová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Michalovce.

Spoločne pre lepšie zdravotníctvo v regióne


V júni privítali v Regionálnej nemocnici Sobrance zástupcov domácej siete COOP Jednota. Na odovzdávaní symbolického šeku v Regionálnej nemocnici Sobrance sa zúčastnili Mária Švecová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Michalovce a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. "Nadácia COOP Jednota poskytla príspevok vo výške 4 000 eur na zakúpenie analyzátora EPOC s príslušenstvom. Teší nás, že pomoc nadácie smeruje do všetkých regiónov Slovenska a spoločne tak pomáhame k modernizácii a lepším podmienkam pre pacientov i zdravotníkov," uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.

Rýchla diagnostika pomáha


Zdravotníci Regionálnej nemocnice Sobrance predstavili ako prístroj EPOC funguje v praxi a ako pomáha pri rýchlej diagnostike. "Analyzátor krvných plynov a metabolitov EPOC, zakúpený vďaka finančnej podpore Nadácie COOP Jednota, pomáha pri rýchlej diagnostike a rozhodovaní o liečbe pacientov. Znamená pre nás uľahčenie a zefektívnenie práce. Úprimne ďakujeme Nadácii COOP Jednota za podporu, ktorá prispieva k modernejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Sobraniec a celého regiónu," zdôrazňuje Tatiana Maximová, riaditeľka Regionálnej nemocnice Sobrance.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nadácia COOP Jednota zamierila na východ Slovenska, do Sobraniec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COOP Jednota Nadácia Coop Jednota PR
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