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30. júla 2026
Ďalšia tragická nehoda na cestách, zrážku s autom neprežil 55-ročný motorkár – FOTO
Policajti opätovne upozorňujú, že s príchodom letných mesiacov sa na cestách výrazne zvyšuje počet motorkárov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Na východe ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Policajti opätovne upozorňujú, že s príchodom letných mesiacov sa na cestách výrazne zvyšuje počet motorkárov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.
Na východe Slovenska sa stala tragická dopravná nehoda, zomrel pri nej 55-ročný motorkár. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Jana Illésová. Ako priblížila, 20-ročný vodič v stredu 29. júla šoféroval osobné vozidlo v smere od obce Čeľovce na obec Nižný Žipov (okres Trebišov).
Pri odbočovaní vľavo na vedľajšiu cestu sa z doposiaľ neznámych príčin zrazil s motocyklistom. Motorkár pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajti museli počas dokumentovania nehody v oboch smeroch uzavrieť dopravu.
Polícia ďalej priblížila, že v osobnom vozidle značky Škoda sa okrem vodiča nachádzali aj ďalšie dve osoby, pričom jednu ženu musela posádka RZP previezť do nemocnice na ošetrenie. Utrpela zranenia, ktoré si budú vyžadovať viac ako sedem dní liečenia.
Policajti u vodiča auta vykonali aj dychovú skúšku na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Negatívny bol aj test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Prítomnosť alkoholu u nebohého motocyklistu určí až nariadená pitva. V súvislosti s nehodou začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Policajti opätovne upozorňujú, že s príchodom letných mesiacov sa na cestách výrazne zvyšuje počet motorkárov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. "Na rozdiel od vodičov osobných áut ich nechráni karoséria ani bezpečnostné prvky vozidla a aj zdanlivo bežná kolízia môže mať fatálne následky," upozornila polícia.
Zároveň vyzvala motocyklistov, aby jazdu vždy prispôsobili svojim schopnostiam a stavu vozovky, dodržiavali rýchlosť a rátali aj s tým, že ich ostatní vodiči môžu ľahšie prehliadnuť. Vodičov áut polícia zase vyzýva k mimoriadnej obozretnosti pri odbočovaní, pripájaní sa do premávky a tiež pri prechádzaní križovatkami.
"Motocykel je užší ako automobil a môže sa zdať byť ďalej alebo prichádzať pomalšie, než je to v skutočnosti. Na cestách nerozhodujú minúty, ale sekundy. Jediná chyba môže mať tragické následky. Buďme voči sebe ohľaduplní, jazdime zodpovedne a urobme všetko pre to, aby sa každý z cesty bezpečne vrátil domov," uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia tragická nehoda na cestách, zrážku s autom neprežil 55-ročný motorkár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na východe Slovenska sa stala tragická dopravná nehoda, zomrel pri nej 55-ročný motorkár. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Jana Illésová. Ako priblížila, 20-ročný vodič v stredu 29. júla šoféroval osobné vozidlo v smere od obce Čeľovce na obec Nižný Žipov (okres Trebišov).
Pri odbočovaní vľavo na vedľajšiu cestu sa z doposiaľ neznámych príčin zrazil s motocyklistom. Motorkár pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajti museli počas dokumentovania nehody v oboch smeroch uzavrieť dopravu.
Dychová skúška
Polícia ďalej priblížila, že v osobnom vozidle značky Škoda sa okrem vodiča nachádzali aj ďalšie dve osoby, pričom jednu ženu musela posádka RZP previezť do nemocnice na ošetrenie. Utrpela zranenia, ktoré si budú vyžadovať viac ako sedem dní liečenia.
Policajti u vodiča auta vykonali aj dychovú skúšku na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Negatívny bol aj test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Prítomnosť alkoholu u nebohého motocyklistu určí až nariadená pitva. V súvislosti s nehodou začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky
Policajti opätovne upozorňujú, že s príchodom letných mesiacov sa na cestách výrazne zvyšuje počet motorkárov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. "Na rozdiel od vodičov osobných áut ich nechráni karoséria ani bezpečnostné prvky vozidla a aj zdanlivo bežná kolízia môže mať fatálne následky," upozornila polícia.
Zároveň vyzvala motocyklistov, aby jazdu vždy prispôsobili svojim schopnostiam a stavu vozovky, dodržiavali rýchlosť a rátali aj s tým, že ich ostatní vodiči môžu ľahšie prehliadnuť. Vodičov áut polícia zase vyzýva k mimoriadnej obozretnosti pri odbočovaní, pripájaní sa do premávky a tiež pri prechádzaní križovatkami.
"Motocykel je užší ako automobil a môže sa zdať byť ďalej alebo prichádzať pomalšie, než je to v skutočnosti. Na cestách nerozhodujú minúty, ale sekundy. Jediná chyba môže mať tragické následky. Buďme voči sebe ohľaduplní, jazdime zodpovedne a urobme všetko pre to, aby sa každý z cesty bezpečne vrátil domov," uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšia tragická nehoda na cestách, zrážku s autom neprežil 55-ročný motorkár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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