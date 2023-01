Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny

Spoločenská zodpovednosť a rozvoj regiónov

O víťazných projektoch rozhodujú zákazníci

Zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

26.1.2023 (Webnoviny.sk) -Cieľom Programu podpory lokálnych komunít je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Snahou projektu je zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov na realizáciu projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. "Podpora projektov zveľaďujúcich regióny a vyzdvihujúcich identitu našej malebnej krajiny je prirodzenou súčasťou aktivít našej obchodnej siete v rámci spoločenskej zodpovednosti. Pôsobíme najmä v menších mestách a na vidieku, kde sme radi súčasťou miestneho života, nákupného, ale i spoločenského. Chceme, aby naši zákazníci našli vo svojom meste či obci nielen predajňu COOP Jednoty, ale i miesto, kde si môžu oddýchnuť, zašportovať či stráviť príjemné kultúrne chvíle. Preto nás teší, že už siedmy rok môžeme prostredníctvom Nadácie COOP Jednota prispieť k rozvoju slovenských regiónov," uviedol Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.O grant v maximálnej výške 6 000 eur môžu požiadať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním, ktoré bude prebiehať priamo v predajniach COOP Jednoty v termíne od 15.5. do 15.6.2023. "Pre obchod je najdôležitejší spokojný zákazník. Preto o víťazoch rozhodujú naši zákazníci, ktorí sú pre nás kľúčoví a ich názor je pre nás podstatný", zdôrazňuje J. Bilinský. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičného slovenského potravinového reťazca môžu v mestách a obciach každoročne pribudnúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, lavičky, mobiliár, športové i detské ihriská. Projekty môžu byť zamerané na výsadbu a údržbu zelene, vybudovanie a údržbu turistických trás a cyklotrás a mnohé ďalšie aktivity. Viac informácií nájdete na webstránke programu www.lokalnekomunity.sk Cieľom Nadácie COOP Jednota je pomoc smerovaná do verejnoprospešnej oblasti. Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami a s podporou obchodných partnerov svojho zakladateľa prvý raz v roku 2017. V uplynulých šiestich ročníkoch prerozdelila medzi 154 projektov finančné granty v celkovej hodnote takmer 912 000 eur. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové dresy. Nadácia COOP Jednota je tiež dôležitým partnerom pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vďaka nej dostali šancu mnohé amatérske miestne súbory a zoskupenia, ktoré uchovávajú miestne tradície pre nasledujúce generácie.