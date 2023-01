UNIQA je hlavným partnerom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v Špindlerovom Mlyne

Sobota:

UNIQA pripravila špeciálny program pre lyžiarskych fanúšikov

Svetová špička ženského lyžovania sa vracia do Špindlerovho Mlynu po štyroch rokoch. V roku 2019 sa tu z víťazstva radovali Mikaela Shiffrinová a ambasádorka UNIQA Petra Vlhová, ktorá nebude chýbať na štarte ani teraz.Súboje medzi šampiónkou roka Američankou Mikaelou Shiffrinovou a našou Petrou Vlhovou patria medzi najzaujímavejšie vo Svetovom pohári v tomto roku. Po víťazstve v SP Flachau chce, podporovaná aj skupinou UNIQA, potvrdiť svoju výbornú formu v Špindlerovom Mlyne. Teší sa aj na "domáce" prostredie: "Myslím si, že v Špindlerovom Mlyne bude oveľa viac fanúšikov ako vo Flachau. Koniec koncov, je to blízko. Mám správu, že tam pôjdu všetci moji blízki." Ako skutočná profesionálka sa vyjadrila aj k zmene programu na iDnes.cz, kedy sa nakoniec uskutočnia 2 slalomy a obrovský slalom sa tento rok neuskutoční: "Je mi úplne jedno, aké budú preteky. Dôležité je, že sú."V areáli Sv. Petra budú súťažiť s desiatkami ďalších pretekárok, vrátane, najlepšej českej pretekárky, ktorú podporuje UNIQA ako generálny partner: "Špindl je doma a tentoraz pôjdeme dokonca na dva slalomy za sebou – no, čo viac si môžete priať! Dúfam, že urobím skvelé jazdy a poteším fanúšikov. Na preteky v roku 2019 mám veľmi dobré spomienky – úžasní ľudia na trati ma povzbudzovali počas náročnej sezóny a pomohli mi k solídnemu výsledku. Očakávam, že ma opäť hlasno poženú do cieľa."Po skromných snehových nádielkach na prelome rokov sa zimné počasie umúdrilo a v posledných dňoch nasnežilo. Organizátori už od minulého týždňa zasnežovali trať delami. Podľa meteorológov by v druhej polovici tohto týždňa malo opäť snežiť, takže zjazdovka bude určite pripravená. Celýv Špindlerovom Mlýne nájdete na adrese: https://www.worldcupspindl.cz/program/ Ak chcete vidieť preteky na vlastné oči, vstupenky sú stále k dispozícii v obmedzenom rozsahu. Pre pohyb a ubytovanie v oblasti cez tento víkend však platia pravidlá, ktoré by ste si mali pred odchodom preštudovať: https://www.worldcupspindl.cz/informace/ Pre fanúšikov, ktorí zostanú doma a budú sledovať preteky na, sú tu predbežné vysielacie časy:09:O0 – FIS štúdio pred pretekmi09:25 – Živé vysielanie z 1. Kola12:20 – FIS štúdio pred 2. Kolom12:30 – Živé vysielanie z 2. kola08:50 – FIS štúdio pred pretekmi09:10 – Živé vysielanie z 1. Kola11:45 – FIS štúdio pred 2. Kolom12:20 – Živé vysielanie z 2. kolaEurópska skupina UNIQA je tradičným podporovateľom alpských disciplín a pretekov Svetového pohára. Materská rakúska spoločnosť spolupracuje s mnohými hviezdami tohto športu – nielen počas ich aktívnej kariéry, ale aj po nej na množstve projektov na podporu zdravého životného štýlu či pohybových aktivít pre mladú generáciu. Preto môže ponúknuť úplne špeciálny prémiový zážitok aj pre fanúšikov. V Špindlerovom Mlyne budú mať možnosť stretnúť sa so súčasnými hviezdami naživo a vidieť niekoľko slávnych trofejí. Budú vystavené vo fan zóne pod zjazdovkou va nemali by si ho nechať ujsť žiadni športoví fanúšikovia.V jedinečnej výstave môžete uvidieť, ktorá bola trofejou za 1. miesto v pretekoch Svetového pohára 2021 v Jasnej, jej víťazné štartové číslo z MS 2019 v Špindlerovom Mlyne podpísané tradičnou súperkou Mikaelou Shiffrinovou a ďalšie artefakty. K dispozícii bude ajči pohár o víťazstvo v Schladmingu arakúskeho reprezentantajeho krajanaza víťazstvo v obávanom Kitzbüheli,a ďalšie "suveníry", ktoré sa takto na jednom mieste zídu po prvý raz.Počas celého dňa budú mať všetci návštevníci možnosť odfotiť sa v tábore UNIQA s maketami pretekárok Petry Vlhovej a Martiny Dubovskej. Ak zverejnia svoju fotografiu na sociálnych sieťach s hashtagom UNIQA (a/alebo UNIQA4SPORT), môžu skúsiť šťastie v a vyhrať peknéAk by niekto nebol úspešný v Kolese šťastia, stále má šancu vyhrať. Ak nechá na seba kontakt, bude zaradený doktoré po nedeľňajších pretekoch. Predtým majú fanúšikovia možnosť získať autogram Petry Vlhovej alebo Martiny Dubovskej počas nedeľnej popoludňajšej autogramiády."Podpora športu je jedným z hlavných pilierov našej komunikačnej stratégie a alpské lyžovanie v ňom zohráva nezastupiteľnú úlohu. Preto bolo rozhodnutie UNIQA stať sa partnerom na majstrovstvách sveta 2023 v Špindlerovom Mlyne úplne logickou voľbou. Vďaka dlhodobej a všestrannej spolupráci s lyžiarmi na medzinárodnej úrovni máme skutočne jedinečný obsah, ktorý chceme sprístupniť fanúšikovskej verejnosti. Okrem silného brandingu v okolí ponúkame aj kvalitný sprievodný program, ktorý záujemcom o lyžovanie prinesie ďalší zážitok, ktorý nikde inde nenájdete. Príďte sa presvedčiť sami," pozvala na základný tábor UNIQAv Českej republike a na Slovensku.