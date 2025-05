Nadácia Henkel Slovensko ocenila päť inovatívnych projektov mimoriadnym príspevkom 5 000 eur

Najväčší počet hlasov získal projekt spájajúci kreatívnu tvorbu a solidaritu

Víťazné projekty prinášajú nové a zaujímavé prístupy k zlepšovaniu života seniorov

Kvalitný život seniorov je pre nás prioritou už od roku 2019

14.5.2025 (SITA.sk) -Nadácia Henkel Slovensko už tretí rok udeľuje špeciálnu cenu za inovatívnosť projektom, ktoré prinášajú netradičné prístupy k zlepšovaniu kvality života seniorov. O výsledkoch rozhodovali zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko spolu s verejnosťou v hlasovaní, ktoré prebiehalo od 15. do 30. apríla 2025.Cenu za inovatívnosť získali projekty, ktoré podľa hlasujúcich prinášajú najväčší prínos v oblasti aktivizácie seniorov, medzigeneračného prepájania a podpory duševného zdravia. Medzi ocenenými sú projekty zamerané na oživovanie tradícií, šachové turnaje, kreatívne ručné práce a osvetu v oblasti zdravia a bezpečnosti."Týmto ocenením sa snažíme motivovať organizácie, aby prichádzali s inovatívnymi nápadmi, ktoré okrem praktickej pomoci prinášajú seniorom aj výnimočnú pridanú hodnotu a sú pre iné organizácie inšpiráciou," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie spoločnosti Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország. "Tento rok hlasujúcich najviac zaujal projekt Z klbka srdca organizácie Mladiinfo Slovensko. Seniorky z obce Turany nad Ondavou v ňom vyrábajú háčkované chobotničky z priadze pre predčasne narodené deti vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Je to nádherný príklad toho, ako sa môžu seniori stať aktívnymi členmi spoločnosti, ktorí pomoc nielen prijímajú, ale aj dávajú. Práve takéto prepojenie generácií a zmysluplné aktivity sú tým, čo chceme podporovať."Víťazný projekt Z klbka srdca organizácie Mladiinfo Slovensko ukázal, že aj v malej komunite môže vzniknúť niečo s veľkým významom – háčkované chobotničky, ktorých chápadlá pripomínajú pupočnú šnúru a pomáhajú deťom cítiť sa bezpečnejšie v inkubátore. "Ocenenie pre nás znamená nielen financie, ale aj veľké povzbudenie pre naše seniorky. Ukazujeme, že aj z malej komunity môže vzniknúť niečo silné a zmysluplné. Zároveň tak šírime dobrý príklad ďalej – chceme, aby sa o tom dozvedeli aj iné komunity a možno sa inšpirovali k niečomu podobnému," hovorí Peter Rybár, podpredseda Mladiinfo Slovensko.V rámci ďalšieho oceneného projektu, seniori odovzdávajú svoje remeselné a hudobné tradície deťom zo základnej školy. V spolupráci s miestnymi hudobníkmi a inými zariadeniami sociálnych služieb vytvárajú spoločné tvorivé dielne, výstavy a hudobné vystúpenia. Projekt nielen oživuje a zachováva dôležité kultúrne dedičstvo regiónu, ale zároveň buduje medzigeneračné mosty a vytvára priestor pre vzájomné obohatenie a porozumenie. "Veríme, že prepojenie generácií a zachovávanie tradičných hodnôt má v súčasnej spoločnosti mimoriadny význam. Dlhodobo sa snažíme hľadať nové spôsoby, ako sprístupniť seniorom zmysluplné aktivity a zároveň pritiahnuť mladšiu generáciu k aktívnej účasti na spoločenskom živote obce. Ocenenie vnímame ako potvrdenie, že naša práca má zmysel a pomáha nám získať väčšiu viditeľnosť v regióne," uvádza Michaela Dobiašová, sociálna pracovníčka Domova Barborka.Tretí ocenený projektobčianskeho združeniaspája generácie prostredníctvom šachových turnajov a pripravuje prvé Majstrovstvá východného Slovenska pre seniorov.Ďalší víťazný projekt,organizácie, sa komplexne venuje problematike demencie a Alzheimerovej choroby, ktoré sú v našej spoločnosti stále tabuizovanou témou. Prostredníctvom interaktívnych workshopov a pravidelných stretnutí Alzheimer Café môžu pacienti a ich rodiny zdieľať svoje skúsenosti a získať dôležité informácie a podporu.Piatym oceneným je projekt, ktorý pomocou divadelných predstavení učí seniorov brániť sa podvodníkom a rozpoznávať hrozby ako falošné vnúčatá či podvodné telefonáty. Po predstaveniach nasledujú odborné diskusie s príslušníkmi mestskej polície, ktorí seniorom poskytnú praktické rady na ochranu pred podvodmi. "Projektom sa snažíme riešiť aktuálne spoločenské témy ako prevencia voči kriminalite a podvodom páchaným na senioroch. Toto ocenenie nás zaväzuje pristupovať k tejto citlivej téme ešte zodpovednejšie, s dôrazom na kvalitnejšiu produkciu a propagáciu, aby sme oslovili čo najširšiu skupinu ohrozených seniorov," uvádza Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb SVETLO Olichov.Nadácia Henkel Slovensko sa systematicky venuje podpore projektov pre seniorov od roku 2019. Za šesť rokov existencie programu podporila viac akocelkovou sumou presahujúcoua pomohla tak skvalitniť život veľkému množstvu seniorov. Tento rok nadácia rozdelila medzisumu, plus ďalšíchna Cenu za inovatívnosť. Čas na realizáciu aktivít siedmeho ročníka majú podporené projekty do 20. októbra 2025, pričom vyhodnotenie grantu spolu s finančným vyúčtovaním sa predpokladá na konci októbra tohto roka.Kompletný zoznam podporených projektov je dostupný na webovej stránke https://cpf.sk/nadacia-henkel-slovensko-podpori-projekty-k-zlepseniu-kvality-zivota-seniorov-a-senioriek/ Informačný servis