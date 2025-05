Progresívci pritvrdzujú. Žilinka podľa nich prekročil hranice, pripravili zákon a zvažujú aj trestné oznámenie

Navrhujú aj zákonnú zmenu

Disciplinárne konanie nie je odvolanie

Žilinka trvá na tom, že výbor mal dostatočný priestor

14.5.2025 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko zvažuje trestné oznámenie v súvislosti s podľa nich zmareným poslaneckým prieskumom na Generálnej prokuratúre SR . Pre agentúru SITA to povedal poslanec Branislav Vančo Poslanecký prieskum na generálnej prokuratúre sa uskutočnil vo februári, viedol však ku konfliktu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a opozičných poslancov.„Ešte skúmame naše možnosti, ako sa k tomu postaviť, pretože takéto nerešpektovanie ústavných a zákonných povinností generálneho prokurátora voči parlamentu je bezprecedentné a neakceptovateľné a narúša ústavný poriadok," zdôraznil Vančo. Doplnil, že trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa je jednou z možností.Ďalšou z možností je podľa Vanča zákonná zmena, ktorá umožní sankcionovať generálneho prokurátora, ak si neplní svoje povinnosti. „Do parlamentu sme minulý týždeň predložili zákon o disciplinárnej zodpovednosti generálneho prokurátora," dodal Vančo.Progresívci v materiáli predloženom do parlamentu navrhujú zmenu kvóra potrebného na podanie disciplinárneho návrhu voči generálnemu prokurátorovi z troch pätín poslancov národnej rady na jednu pätinu poslancov. Takáto zmena podľa nich umožní tak koalícii, ako aj opozícii využiť funkčný nástroj na iniciovanie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi, čo zaručí, že tento nástroj bude vedieť využiť či už koalícia alebo opozícia účinne a aj v situácii, kedy bude generálny prokurátor zvolený predchádzajúcou vládou a nedôjde tak k jeho zabetónovaniu vo funkcii.„Naopak, pôjde o účinný nástroj, ktorý bude môcť využiť ktorákoľvek strana politickej reprezentácie. Dôležité je tiež zdôrazniť, že v tomto prípade ide len o možnosť podať disciplinárny návrh, o ktorom však bude musieť prebehnúť riadne konanie. Nejde teda o možnosť zbavenia funkcie generálneho prokurátora, ale len o iniciovanie príslušného konania," uviedli navrhovatelia.Opozičný poslanec Branislav Vančo ešte vo februári vyhlásil, že generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pokúsil zmariť poslanecký prieskum na Generálnej prokuratúre SR zameraný na proces zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Zamedzil totiž poslancom v diskusii s prokurátormi Oddelenia závažnej kriminality GP SR, a tiež s bývalými prokurátormi ÚŠP.Poslanec ich preto chcel pozvať na pôdu Národnej rady SR . Prieskum na generálnej prokuratúre poslanec Vančo podľa vlastných slov inicioval pre netransparentnosť procesov súvisiacich s rušením Úradu špeciálnej prokuratúry a na základe informácií o chaose, zlých podmienkach a dokonca zmeškaných úkonoch v trestných konaniach pre nezvládnutý presun prokurátorov ÚŠP.Generálny prokurátor v reakcii vyhlásil, že nepripustí účasť prokurátorov na zasadnutí ústavnoprávneho výboru parlamentu. „Akákoľvek snaha zo strany poslancov ústavnoprávneho výboru o pozývanie si radových prokurátorov GP SR na výbor v rámci akéhosi pokračovania v poslaneckom prieskume považujem za nenáležité a v rozpore so zákonom,“ vyhlásil vo februári Žilinka s tým, že generálna prokuratúra považuje poslanecký prieskum za ukončený.Pokiaľ ide o zamedzenie diskusie, Žilinka zdôraznil, že za činnosť a chod prokuratúry zodpovedá generálny prokurátor. „Na všetky otázky, ktoré mali poslanci, im bolo odpovedaná na ústavnoprávnom výbore,“ uviedol Žilinka s tým, že na zasadnutiach výboru v súvislosti so zrušením ÚŠP sa v minulom roku zúčastnil opakovane.Poslanci mu pritom podľa jeho slov mohli klásť otázky, žiadne však podľa neho nemali. „Cez to všetko sme boli pripravení a nakoniec sme viedli takmer trojhodinovú diskusiu,“ zdôraznil generálny prokurátor.Žilinka tiež poukázal na písomné stanovisko prokurátorov Oddelenia závažnej kriminality GP SR. „V ktorom vyslovene uviedli, že nepovažujú za žiaduce stretnutia s politikmi mimo rámca plnenia zákonných a služobných povinností,“ povedal Žilinka. Doplnil, že poslancov počas prieskumu tiež informoval, že nepripustí na GP SR robenie politiky a vťahovanie radových prokurátorov do politických súbojov. Generálny prokurátor dodal, že predmetný poslanecký prieskum považuje za čisto politickú aktivitu.