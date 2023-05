Nadácia Henkel Slovensko priniesla výnimočnú Cenu inovatívnosti

Výherné projekty ocenené zamestnancami Henkel Slovensko

Canisterapia, nové zručnosti aj dobročinné varenie pre seniorov

Pomoc môže mať mnoho podôb

Nadácia Henkel Slovensko už piaty rok pokračuje v aktivitách na podporu seniorov. Tohtoročnou novinkou bola špeciálna Cena inovatívnosti, ktorú mali možnosť získať projekty s pridanou hodnotou v prístupe k seniorom. Z celkového počtu 200 prihlásených projektov sa o cenu uchádzalo 127 z nich, pričom do semifinále porota nominovala 11 vybraných kandidátov. Žiadatelia v prihlasovacom formulári uvádzali, či sa o cenu uchádzajú a prečo by práve oni mali ocenenie získať.O víťazných projektoch hlasovali samotní zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko. Rozhodli sa podporiť predovšetkým projekty, ktoré sú zamerané na kreatívnejšie a príjemnejšie trávenie spoločných chvíľ so seniormi, ale aj odbúranie sociálnej izolácie. "Organizácie a projekty, ktoré si odnášajú cenu sú rôznorodé, avšak majú spoločnú ambíciu podporiť kvalitu života seniorov nápaditým spôsobom. Aj keď projekty do semifinále vyberala odborná porota, chceli sme do rozhodovania o víťazoch tohto mimoriadneho grantu zapojiť našich zamestnancov, ktorí sa pravidelne angažujú v dobrovoľníckych aktivitách so seniormi a osud tejto zraniteľnej skupiny im nie je ľahostajný. Veľmi nás teší, že sa do hlasovania zapojilo viac ako 300 z nich," uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.Medzi piatimi víťazmi Ceny inovatívnosti sa nachádzaod neziskovej organizácie Seniorka, ktorý má priniesť blahodarné účinky na prežívanie a správanie seniorov odkázaných na pomoc inej osoby. Nezisková organizácia Senior plus s projektomprichádza s víziou dobrovoľníckeho programu, kedy opatrovatelia seniorov získajú dobrovoľnícku výpomoc na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb v podobe napr. spoločnej návštevy kaderníka, cukrárne, prechádzky či trávenia vzájomného času spoločenskými hrami, čítaním kníh alebo donáškou nákupu.Ocenený projektdo súťaže zapojilo OZ Láskavé ruky, ktoré sa snaží odbúrať sociálnu izoláciu seniorov formou pracovných dielní a nadobúdaním nových zručností spolu s organizovaním medzigeneračných spoločných športových aktivít v spolupráci s dobrovoľníkmi, rodinou, deťmi a širokou verejnosťou. Ďalším víťazným projektom súod OZ Tvorivá dielňa, vďaka ktorému pod vedením lektorov majú seniori možnosť rozvíjať rozhovory so susedmi, priateľmi, rodinou na čerstvom vzduchu alebo online. Dozvedia sa viac nielen o včelách a mede, ale zároveň si môžu vyrobiť voňavé medové sviečky, balzamy, voskované vrecúška či ozdobiť perníčky. Okrem maľovania kvetov s akademickou maliarkou vzniknú aj vlastné noviny Včelovinky.Posledným víťazným projektom jeod OZ Morfeus, ktorý sa zameriava na prepájanie komunít v meste Pezinok, kde seniori z denných centier vytvoria skupiny dobrovoľníkov a zorganizujú spoločné varenie pre ľudí, ktorí prespávajú v pezinskej nocľahárni. Predstavia sa tak ako dôležití členovia spoločnosti, ktorí majú stále čo povedať a čím prispieť pre dobro obyvateľov svojho mesta.Počas 4 rokov svojho pôsobenia Nadácia Henkel Slovensko podporila užv celkovej sume. Dlhodobo sa zameriava na podporu zmysluplných projektov pre jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva – seniorov. Do pomoci seniorom sa radi a často zapájajú aj zamestnanci Henkel Slovensko v rámci firemného. Pripravujú pre seniorov tvorivé dielne, cestovateľské premietania, ako aj pravidelné elektronické noviny, v ktorých sa môžu dozvedieť rôzne zaujímavosti. V rámci celosvetového zamestnaneckého(Make an impact on tomorrow) majú zamestnanci možnosť zažiadať o finančnú podporu pre neziskové organizácie, v ktorých dobrovoľnícky pôsobia alebo o voľno tieto aktivity. "Od roku 2020 sme takto vďaka angažovanosti našich zamestnancov podporili užsumou. Naše produkty smerovali na podporu 43 projektov. Sme veľmi hrdí na všetkých našich zanietených zamestnancov, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Sme radi, že ich môžeme aj takto podporovať a motivovať v pomoci tam, kde je to potrebné," dodáva Zuzana Kaňuchová.