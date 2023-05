PS nechystá žiadne „atómovky”, rodinám chcú pomôcť flexibilnejšou materskou či rodičovským príspevkom

Podpora rodín bez rozdielu

Flexibilné formy práce

Psychické zdravie detí

Finančné príspevky

16.5.2023 (SITA.sk) - Flexibilnejšia materská aj rodičovský príspevok, zavedenie príspevku na predprimárne vzdelávanie či zlepšenie dostupnosti výhodných štátnych hypoték – to sú návrhy Progresívneho Slovenska (PS) v oblasti rodinnej politiky.Ako v utorok na tlačovej konferencii zdôraznil predseda hnutia Michal Šimečka , podporiť chcú všetky rodiny bez rozdielu.Ak budú súčasťou novej vlády, nechystajú žiadne „atómovky“ ani bombastické a drahé populistické návrhy, ktoré by rozpočet neuniesol, ale návrhy, ktorú pomôžu ľuďom.Ako upozornila podpredsedníčka PS Lucia Plaváková, pre desaťtisíce jednorodičov znamená nedostatok flexibilných pracovných úväzkov vážny problém pri hľadaní zamestnania. Štát prichádza o príjmy, rodičia o pracovné príležitosti alebo o čas so svojimi deťmi.„Preto chceme zvýšiť dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce, a to zavedením nároku na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie v štátnych inštitúciách, ale aj motiváciou súkromných zamestnávateľov k takémuto záväzku,“ predstavila zámer Plaváková.Princíp flexibility chcú progresívci posilniť aj v ďalších oblastiach, napríklad pri popôrodnej dávke, materskej a pri rodičovskom príspevku.Navrhujú, aby bolo možné rozdeliť si materskú na menšie časové úseky, napríklad trikrát po dva mesiace. Podobný postup navrhujú aj pri čerpaní rodičovského príspevku.Toto obdobie by sa dalo skrátiť a rodičia by tým pádom vo vybranom časovom úseku dostávali vyššiu podporu. Súhrnná výška príspevku by sa nezmenila a bola by rovnaká pre všetkých.PS chce tiež podporiť terapeutické služby. Plaváková upozorňuje na to, že psychické zdravie detí sa čoraz viac zhoršuje. Chcú preto rozšíriť možnosť preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia. Simona Petrík z Progresívneho Slovenska poukazuje na to, že mladé rodiny na Slovensku si musia premyslieť, či chcú mať viac detí, pretože je to veľká finančná záťaž.Finančnú podporu dostávajú rodičia do troch rokov veku dieťaťa, „potom už takmer nič.“ Problémom je tiež nedostupnosť škôlok. Progresívci navrhujú zaviesť príspevok na predprimárne vzdelávania dieťaťa.„Bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do škôlky až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok by nahradil súčasný príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa čerpá minimálne, pretože je určený rodičom detí do troch rokov a títo rodičia radšej využívajú rodičovský príspevok, ktorý je vyšší,“ hovorí Simona Petrík.Príspevok by sa vzťahoval na deti až do nástupu do školy. Tento návrh má hnutie predložený aj na prebiehajúcej schôdzi parlamentu.Ekonomický expert PS Tomáš Hellebrandt podotkol, že medzi zásadné prekážky pre osamostatnenie sa mladých ľudí a založenie si rodiny patrí aj nedostupnosť bývania.Preto chcú zaviesť príspevok na úhradu nákladov na bývanie, ktorý bude dostupný pre širší okruh nízkopríjmových domácností, nielen pre ľudí v hmotnej núdzi. Zlepšiť chcú tiež dostupnosť štátnych hypoték.„Prehodnotíme úrokovú sadzu, maximálnu možnú výšku úveru a pre jednorodičov aj mieru spolufinancovania tak, aby odrážali aktuálny stav na trhu a zabezpečili prístup k dôstojnému bývaniu,“ povedal.Zároveň chcú upraviť vekový limit a pre páry zrušiť povinnosť byť zosobášení, čím sa rozšíri okruh žiadateľov o zvýhodnený úver.