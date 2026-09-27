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27. septembra 2026
Nadácia PSK rozdelila viac ako 182-tisíc eur, pomôže rodinám aj ľuďom bez domova
Nadácia PSK rozdelila viac ako 182-tisíc eur. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny rozdelila ďalších viac ako ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Nadácia PSK rozdelila viac ako 182-tisíc eur.
Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny rozdelila ďalších viac ako 182-tisíc eur. Z toho 32 550 eur je určených pre 68 jednotlivcov a rodiny z 12 okresov kraja a 150-tisíc eur dostane Gréckokatolícka charita Prešov na dofinancovanie výstavby nového útulku pre ľudí bez domova v lokalite Pod Táborom v Prešove.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najviac žiadostí o pomoc nadácia schválila v okrese Prešov, kde podporu získalo 18 žiadateľov. Vo Vranove nad Topľou ich bolo osem, v Poprade a Humennom po šesť. Po päť žiadostí schválili v okresoch Svidník a Kežmarok. Po tri podporené žiadosti evidujú v Snine, Sabinove, Bardejove a Starej Ľubovni. Ďalší štyria žiadatelia sú z okresov Levoča a Stropkov.
Príspevky sú určené najmä na základné životné potreby, zdravotnú starostlivosť a pomôcky, liečbu a rehabilitácie či ďalšie výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou jednotlivcov a rodín. „Pomoc má zmysel vtedy, keď sa dostane ku konkrétnemu človeku a pomôže mu zvládnuť situáciu, ktorú už vlastnými silami nedokáže vyriešiť. Aj preto má krajská nadácia svoje nezastupiteľné miesto,“ uviedol predseda PSK a predseda správnej rady nadácie Milan Majerský.
Nový útulok v lokalite Pod Táborom vzniká v rámci projektu Integrovaných územných investícií PSK. Náklady na jeho výstavbu dosahujú takmer 4,5 milióna eur. Súčasťou projektu je aj finančná spoluúčasť žiadateľa 356 800 eur, ktorú Gréckokatolícka charita Prešov nedokáže v plnej miere zabezpečiť z vlastných voľných zdrojov. Príspevok nadácie jej má pomôcť túto podmienku splniť.
Zariadenie má ľuďom bez domova poskytnúť potrebné zázemie a sociálnu službu po strate stabilného bývania. Cieľom je podľa PSK vytvoriť podmienky na riešenie ich nepriaznivej životnej situácie a postupný návrat k samostatnejšiemu životu. „Verím, že 150-tisíc eur od našej nadácie pomôže Gréckokatolíckej charite nielen naplniť podmienky projektu, ale predovšetkým vytvoriť dôstojné zázemie pre ľudí, ktorí sa ocitli bez domova a potrebujú pomocnú ruku,“ dodal Majerský.
Nadácia PSK pre podporu rodiny pomáha obyvateľom kraja od roku 2019. Od svojho vzniku rozdelila viac ako 1,5 milióna eur a podporila takmer 1 700 žiadateľov. Príspevky smerovali najmä na základné životné potreby, liečbu, rehabilitácie, zdravotné pomôcky a ďalšie nevyhnutné výdavky.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia PSK rozdelila viac ako 182-tisíc eur, pomôže rodinám aj ľuďom bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny rozdelila ďalších viac ako 182-tisíc eur. Z toho 32 550 eur je určených pre 68 jednotlivcov a rodiny z 12 okresov kraja a 150-tisíc eur dostane Gréckokatolícka charita Prešov na dofinancovanie výstavby nového útulku pre ľudí bez domova v lokalite Pod Táborom v Prešove.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najviac žiadostí o pomoc nadácia schválila v okrese Prešov, kde podporu získalo 18 žiadateľov. Vo Vranove nad Topľou ich bolo osem, v Poprade a Humennom po šesť. Po päť žiadostí schválili v okresoch Svidník a Kežmarok. Po tri podporené žiadosti evidujú v Snine, Sabinove, Bardejove a Starej Ľubovni. Ďalší štyria žiadatelia sú z okresov Levoča a Stropkov.
Peniaze pomôžu jednotlivcom aj rodinám
Príspevky sú určené najmä na základné životné potreby, zdravotnú starostlivosť a pomôcky, liečbu a rehabilitácie či ďalšie výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou jednotlivcov a rodín. „Pomoc má zmysel vtedy, keď sa dostane ku konkrétnemu človeku a pomôže mu zvládnuť situáciu, ktorú už vlastnými silami nedokáže vyriešiť. Aj preto má krajská nadácia svoje nezastupiteľné miesto,“ uviedol predseda PSK a predseda správnej rady nadácie Milan Majerský.
Nový útulok v lokalite Pod Táborom vzniká v rámci projektu Integrovaných územných investícií PSK. Náklady na jeho výstavbu dosahujú takmer 4,5 milióna eur. Súčasťou projektu je aj finančná spoluúčasť žiadateľa 356 800 eur, ktorú Gréckokatolícka charita Prešov nedokáže v plnej miere zabezpečiť z vlastných voľných zdrojov. Príspevok nadácie jej má pomôcť túto podmienku splniť.
Útulok má pomôcť ľuďom bez domova
Zariadenie má ľuďom bez domova poskytnúť potrebné zázemie a sociálnu službu po strate stabilného bývania. Cieľom je podľa PSK vytvoriť podmienky na riešenie ich nepriaznivej životnej situácie a postupný návrat k samostatnejšiemu životu. „Verím, že 150-tisíc eur od našej nadácie pomôže Gréckokatolíckej charite nielen naplniť podmienky projektu, ale predovšetkým vytvoriť dôstojné zázemie pre ľudí, ktorí sa ocitli bez domova a potrebujú pomocnú ruku,“ dodal Majerský.
Nadácia PSK pre podporu rodiny pomáha obyvateľom kraja od roku 2019. Od svojho vzniku rozdelila viac ako 1,5 milióna eur a podporila takmer 1 700 žiadateľov. Príspevky smerovali najmä na základné životné potreby, liečbu, rehabilitácie, zdravotné pomôcky a ďalšie nevyhnutné výdavky.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia PSK rozdelila viac ako 182-tisíc eur, pomôže rodinám aj ľuďom bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.
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