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27. septembra 2026

Erik Tomáš verí v zachovanie vládnej väčšiny. Osud koalície podľa neho závisí od Tarabu a Danka


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predčasné voľby Predseda SNS

Erik Tomáš podľa jeho slov verí v dohodu a zabezpečenie vládnej väčšiny. Strana Hlas-SD nechce predčasné voľby, chcú presadiť ostatok ...



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6aa135d8d8739088312071 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Erik Tomáš podľa jeho slov verí v dohodu a zabezpečenie vládnej väčšiny.


Strana Hlas-SD nechce predčasné voľby, chcú presadiť ostatok svojich sľubov. Koaliční partneri si musia vstúpiť do svedomia a povedať, čo zo svojich záväzkov naplnili. V relácii O 5 minút 12 vo verejnoprávnej Slovenskej televízii to uviedol minister sociálnych vecí, práce a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Premiérove slová o možnosti predčasných volieb v januári, ktoré zazneli v relácii V politike v televízii TA3, považuje minister Tomáš skôr za apel na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) a predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka.

Tomášov diskusný oponent a poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS) kritizoval, že vláda sľubovala stabilitu a bezpečnosť, no nevenuje sa občanom, ale len svojim problémom. „Ja to ako reálnu možnosť zatiaľ nevidím,” povedal na margo predčasných volieb. SaS sa termínu prípadných predčasných volieb podľa neho prispôsobí termínu a bude pripravená.

Erik Tomáš podľa jeho slov verí v dohodu a zabezpečenie vládnej väčšiny. „Osud pána Tarabu je v rukách pána Tarabu. Osud tejto koalície je v rukách pána Tarabu a pána Danka,” poznamenal. Podľa jeho slov netuší, čo sa bude diať ďalej s Tarabom.


Zdroj: SITA.sk - Erik Tomáš verí v zachovanie vládnej väčšiny. Osud koalície podľa neho závisí od Tarabu a Danka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predčasné voľby Predseda SNS
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