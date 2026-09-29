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Nadácia SPP opäť podporí duševné zdravie detí grantovým programom „SPPravmeTo pre naše deti“
Nadácia SPP otvára v poradí už deviaty ročník grantového programu "SPPravmeTo pre naše deti", v ktorom prerozdelí 150 000 eur. Podporí projekty materských, základných a stredných škôl zamerané ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Nadácia SPP otvára v poradí už deviaty ročník grantového programu "SPPravmeTo pre naše deti", v ktorom prerozdelí 150 000 eur.
Podporí projekty materských, základných a stredných škôl zamerané najmä na duševné zdravie a psychickú pohodu detí, rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností, bezpečné a inkluzívne školské prostredie, ako aj moderné formy učenia a aktívne zapájanie detí do života školy. Vybrané projekty môžeu získať podporu až 5 000 eur.
Dôležitou prioritou grantového programu "SPPravmeTo pre naše deti" zostáva duševné zdravie a psychická pohoda detí a mladých ľudí. Nadácia SPP chce podporiť projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať kvalitné vzťahy, sociálne a emocionálne zručnosti, predchádzať šikane a ďalšiemu rizikovému správaniu a vytvárať prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne a prijato. "Škola je miestom, kde deti trávia veľkú časť svojho dňa, vytvárajú si vzťahy a rozvíjajú svoju osobnosť. Chceme preto podporovať projekty, ktoré im pomáhajú cítiť sa bezpečne, zvládať náročné situácie a rozvíjať svoj potenciál. Zároveň však vnímame, že dôležitú úlohu v tom zohrávajú aj učitelia, ktorí sa s náročnými situáciami detí stretávajú každý deň. Podpora preto smeruje aj k nim, aby mali k dispozícii nástroje a pomoc, ktoré im uľahčia prácu s deťmi a umožnia im lepšie reagovať na ich potreby," uviedla Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.
Význam tejto témy potvrdil aj predchádzajúci ročník, kde bolo ocenených dokopy až 62 projektov. Najviac podporených projektov, celkovo 30, bolo zameraných na duševné zdravie a pohodu, ďalších 12 projektov na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností a 6 projektov na vytváranie bezpečného a inkluzívneho prostredia.
Z oblasti podpory duševného zdravia patril k najzaujímavejším napríklad projekt Vlna, ktorá lieči: od napätia k sústredeniu na ZŠ Bátovce. Deti prostredníctvom práce s ovčou vlnou rozvíjali sústredenie, trpezlivosť a schopnosť upokojiť sa v náročných situáciách. Súčasťou projektu boli aj psychoedukačné aktivity a anonymná Skrinka pomoci pre deti, ktoré sa boja alebo nevedia o svojich ťažkostiach hovoriť nahlas.
V oblasti rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností bol podporený projekt Aj ja môžem byť hrdinom! Spišskej katolíckej charity. Deti si prostredníctvom simulácií vyskúšali rôzne formy znevýhodnenia a učili sa empatii, rešpektu, spolupráci a tomu, ako vhodne ponúknuť pomoc druhým.
Príkladom projektu z oblasti vytvárania bezpečného a inkluzívneho prostredia bol projekt Spolu sme hrdinami nášho príbehu občianskeho združenia Pohodovo. V spolupráci s učiteľmi, rodičmi a odborníkmi vznikali príbehy zo školského života, mapy osobného rastu či barometre emócií, ktoré deťom pomáhali lepšie rozumieť sebe, svojim emóciám a vzťahom s ostatnými.
Nový ročník programu reflektuje aj zmeny, ktoré prináša kurikulárna reforma. Od školského roka 2026/2027 všetky základné školy postupne vzdelávajú podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý kladie väčší dôraz na aktívne učenie, kritické myslenie, tvorivosť, spoluprácu a praktické využívanie vedomostí. Nadácia SPP preto podporí nadstavbové aktivity a inovácie, ktoré pomôžu tieto princípy preniesť do každodenného života školy.
"Chceme aj naďalej podporovať dobré nápady, ktoré nezostanú len jednorazovou aktivitou, ale prinesú do školy trvalejšiu zmenu v spôsobe učenia, vo vzťahoch a v každodennom fungovaní školy tak, aby sa v nej deti aj učitelia cítili bezpečne a mali podporu pri zvládaní náročných situácií. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu až do výšky 5000 eur," doplnila Vargová.
Žiadosť o grant je potrebné predložiť online prostredníctvom systému https://nadaciaspp.eprojekty.sk. O podporu sa môžu uchádzať materské, základné a stredné školy a ďalší oprávnení žiadatelia spolupracujúci so školami.Bližšie informácie sú dostupné na https://bit.ly/NadaciaSPP_SPPravmeTo.
28. september 2026 – vyhlásenie programu
26. október 2026 – uzávierka žiadostí
27. október – 29. november 2026 – hodnotenie projektov
30. november 2026 – zverejnenie podporených projektov
december 2026 – 15. júl 2027 – realizácia projektov
do 15. júla 2027 – záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Program SPPravmeTo pre naše deti má za sebou už 8 ročníkov, počas ktorých podporil realizáciu 528 projektov v celkovej hodnote viac ako 554 000 eur. Projekty priniesli konkrétnu pomoc a nové možnosti pre viac ako 40 000 detí naprieč Slovenskom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nadácia SPP opäť podporí duševné zdravie detí grantovým programom „SPPravmeTo pre naše deti“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Podporí projekty materských, základných a stredných škôl zamerané najmä na duševné zdravie a psychickú pohodu detí, rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností, bezpečné a inkluzívne školské prostredie, ako aj moderné formy učenia a aktívne zapájanie detí do života školy. Vybrané projekty môžeu získať podporu až 5 000 eur.
Dôležitou prioritou grantového programu "SPPravmeTo pre naše deti" zostáva duševné zdravie a psychická pohoda detí a mladých ľudí. Nadácia SPP chce podporiť projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať kvalitné vzťahy, sociálne a emocionálne zručnosti, predchádzať šikane a ďalšiemu rizikovému správaniu a vytvárať prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne a prijato. "Škola je miestom, kde deti trávia veľkú časť svojho dňa, vytvárajú si vzťahy a rozvíjajú svoju osobnosť. Chceme preto podporovať projekty, ktoré im pomáhajú cítiť sa bezpečne, zvládať náročné situácie a rozvíjať svoj potenciál. Zároveň však vnímame, že dôležitú úlohu v tom zohrávajú aj učitelia, ktorí sa s náročnými situáciami detí stretávajú každý deň. Podpora preto smeruje aj k nim, aby mali k dispozícii nástroje a pomoc, ktoré im uľahčia prácu s deťmi a umožnia im lepšie reagovať na ich potreby," uviedla Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.
Podporeným projektom dominovalo duševné zdravie
Význam tejto témy potvrdil aj predchádzajúci ročník, kde bolo ocenených dokopy až 62 projektov. Najviac podporených projektov, celkovo 30, bolo zameraných na duševné zdravie a pohodu, ďalších 12 projektov na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností a 6 projektov na vytváranie bezpečného a inkluzívneho prostredia.
Z oblasti podpory duševného zdravia patril k najzaujímavejším napríklad projekt Vlna, ktorá lieči: od napätia k sústredeniu na ZŠ Bátovce. Deti prostredníctvom práce s ovčou vlnou rozvíjali sústredenie, trpezlivosť a schopnosť upokojiť sa v náročných situáciách. Súčasťou projektu boli aj psychoedukačné aktivity a anonymná Skrinka pomoci pre deti, ktoré sa boja alebo nevedia o svojich ťažkostiach hovoriť nahlas.
V oblasti rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností bol podporený projekt Aj ja môžem byť hrdinom! Spišskej katolíckej charity. Deti si prostredníctvom simulácií vyskúšali rôzne formy znevýhodnenia a učili sa empatii, rešpektu, spolupráci a tomu, ako vhodne ponúknuť pomoc druhým.
Príkladom projektu z oblasti vytvárania bezpečného a inkluzívneho prostredia bol projekt Spolu sme hrdinami nášho príbehu občianskeho združenia Pohodovo. V spolupráci s učiteľmi, rodičmi a odborníkmi vznikali príbehy zo školského života, mapy osobného rastu či barometre emócií, ktoré deťom pomáhali lepšie rozumieť sebe, svojim emóciám a vzťahom s ostatnými.
Program reaguje aj na kurikulárnu reformu
Nový ročník programu reflektuje aj zmeny, ktoré prináša kurikulárna reforma. Od školského roka 2026/2027 všetky základné školy postupne vzdelávajú podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý kladie väčší dôraz na aktívne učenie, kritické myslenie, tvorivosť, spoluprácu a praktické využívanie vedomostí. Nadácia SPP preto podporí nadstavbové aktivity a inovácie, ktoré pomôžu tieto princípy preniesť do každodenného života školy.
"Chceme aj naďalej podporovať dobré nápady, ktoré nezostanú len jednorazovou aktivitou, ale prinesú do školy trvalejšiu zmenu v spôsobe učenia, vo vzťahoch a v každodennom fungovaní školy tak, aby sa v nej deti aj učitelia cítili bezpečne a mali podporu pri zvládaní náročných situácií. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu až do výšky 5000 eur," doplnila Vargová.
Ako požiadať o grant
Žiadosť o grant je potrebné predložiť online prostredníctvom systému https://nadaciaspp.eprojekty.sk. O podporu sa môžu uchádzať materské, základné a stredné školy a ďalší oprávnení žiadatelia spolupracujúci so školami.Bližšie informácie sú dostupné na https://bit.ly/NadaciaSPP_SPPravmeTo.
Harmonogram programu
28. september 2026 – vyhlásenie programu
26. október 2026 – uzávierka žiadostí
27. október – 29. november 2026 – hodnotenie projektov
30. november 2026 – zverejnenie podporených projektov
december 2026 – 15. júl 2027 – realizácia projektov
do 15. júla 2027 – záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Viac ako 500 podporených projektov
Program SPPravmeTo pre naše deti má za sebou už 8 ročníkov, počas ktorých podporil realizáciu 528 projektov v celkovej hodnote viac ako 554 000 eur. Projekty priniesli konkrétnu pomoc a nové možnosti pre viac ako 40 000 detí naprieč Slovenskom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nadácia SPP opäť podporí duševné zdravie detí grantovým programom „SPPravmeTo pre naše deti“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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