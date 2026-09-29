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McDonald’s Cup otvára svoj 28. ročník: malým hráčom donesie opäť veľké zážitky
Tagy: McDonald’s Cup PR
Prvý dres, prvý gól, prvé víťazstvo, ale aj prvá prehra, po ktorej vás podrží celý tím. McDonald’s Cup už takmer tri desaťročia ukazuje deťom, že futbal nie je iba o výsledku. ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Prvý dres, prvý gól, prvé víťazstvo, ale aj prvá prehra, po ktorej vás podrží celý tím.
McDonald’s Cup už takmer tri desaťročia ukazuje deťom, že futbal nie je iba o výsledku. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku vstúpil do svojho 28. ročníka a opäť spojí tisíce detí z celého Slovenska. Novinkou tohto ročníka je spôsob prihlasovania. Školy sa po prvýkrát registrujú priamo cez systém EduPage, ktorý bežne využívajú pri každodennej komunikácii. Registrácia je otvorená do 18. októbra 2026.
Turnaj je určený zmiešaným tímom žiakov a žiačok 1. až 4. ročníka základných škôl. Spoločne v ňom hrajú deti z veľkých miest aj malých obcí, chlapci aj dievčatá, skúsení malí futbalisti aj úplní začiatočníci. Školské tímy postupujú od školských a kvalifikačných kôl cez okresné, regionálne a krajské kolá až po veľké celoslovenské finále, ktoré je naozajstným sviatkom futbalu.
Rekordných 1 130 základných škôl s viac ako 15 000 deťmi z celého Slovenska si užilo atmosféru posledného ročníka McDonald’s Cup. Tento rok môžu byť medzi nimi ďalšie školy a ďalšie deti. Na zapojenie pritom netreba mať tím plný skúsených futbalistov. Pre niektoré deti môže byť turnaj prvým kontaktom so súťažným športom, pre iné príležitosťou ukázať svoj talent. Pre celý tím je to však zážitok, ktorý sa nekončí posledným hvizdom rozhodcu.
"Keď sme pred 28 rokmi priniesli McDonald’s Cup na Slovensko, jeho základná myšlienka bola jednoduchá: dať čo najväčšiemu počtu detí príležitosť zažiť radosť zo športu. Dnes vidíme, že jeho význam siaha ďaleko za hranice ihriska. Deti reprezentujú svoju školu, učia sa fungovať ako tím, vznikajú nové priateľstvá a spoločné zážitky, ktoré si pamätajú ešte roky. Teší nás, že svoje miesto tu majú dievčatá aj chlapci, skúsení hráči aj deti, pre ktoré môže byť McDonald’s Cup úplne prvým stretnutím so súťažným športom. Presne taký má podľa nás školský šport byť. Otvorený každému, kto má chuť hrať," hovorí Alesia Mudzhyri, Impact Lead McDonald’s pre Českú republiku a Slovensko.
McDonald’s Cup dáva školám možnosť postaviť tím bez ohľadu na to, či ide o veľkú mestskú školu alebo malú školu v obci. Deti zároveň nemusia byť členmi futbalového klubu. Pre mnohé z nich tak môže byť práve školské ihrisko miestom, kde prvýkrát zažijú atmosféru skutočného zápasu.
"Školský šport je dôležitou súčasťou zdravého vývoja detí. Preto školám spolu s odbornými garantmi a organizátormi vytvárame priestor na zapájanie žiakov do súťaží a turnajov v rôznych športoch, od školských kôl až po celoštátne finále. Deti sa vďaka nim hýbu, reprezentujú svoju školu a zažívajú, čo znamená byť súčasťou tímu. Dôležité je, aby sa k športu dostali aj tí, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s klubovým športom. Aj preto má zmysel začínať už na prvom stupni," hovorí Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Na McDonald’s Cupe sa počítajú góly a víťazstvá. Pre deti však prináša turnaj aj množstvo skúseností, ktoré sa do výsledkovej tabuľky nezmestia. Musia sa dohodnúť so spoluhráčmi, reagovať na nečakané situácie, rešpektovať pravidlá a zvládnuť radosť z výhry aj sklamanie z prehry. Prečo je to dôležité? "Futbal je všestranný šport, ktorý spája pohyb s premýšľaním a spoluprácou. Deti pri ňom rozvíjajú kondíciu, rýchlosť a koordináciu, no učia sa aj komunikovať, rozhodovať sa, rešpektovať pravidlá a zvládať emócie. Je preto dôležité, aby začali športovať čo najskôr. Školský futbal môže byť prvým krokom k pravidelnému pohybu, ďalším športom aj k objaveniu vlastného talentu," hovorí Oto Brunegraf, technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu.
História turnaja ukazuje, že aj na školskom ihrisku sa môžu objaviť budúce futbalové osobnosti. Turnaj si v detstve zahrali napríklad slovenskí reprezentanti Martin Dúbravka, Róbert Boženík, Dávid Strelec, Leo Sauer či Mário Sauer. Medzi jeho účastníčky patria aj reprezentantky Tamara Morávková, Aneta Surová a Timea Majanová.
Jedným z tých, ktorí si McDonald’s Cup pamätajú ešte z detských čias, je aj jeho súčasný ambasádor Mário Sauer. Hoci sa so svojím školským tímom nikdy neprebojoval až do celoslovenského finále, dodnes si spomína najmä na silné zážitky zo spoločných zápasov. Dnes už ako slovenský reprezentant ukazuje deťom, že aj cesta do veľkého futbalu sa môže začať práve na školskom ihrisku.
Dlhoročnou patrónkou turnaja je aj bývalá reprezentačná brankárka Mária Korenčiová, ktorá oceňuje najmä rastúce zastúpenie dievčat. Práve spoločná hra chlapcov a dievčat je charakteristickou súčasťou McDonald’s Cupu a pomáha vytvárať prostredie, v ktorom je futbal prirodzenou voľbou pre každé dieťa bez ohľadu na pohlavie či predchádzajúce skúsenosti.
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a odborným garantom Slovenský futbalový zväz. Od jeho začiatku ho organizačne aj finančne podporuje spoločnosť McDonald’s Slovakia a hlavným športovým partnerom je 11TEAMSPORTS/NIKE.
Registrácia škôl do 28. ročníka trvá do 18. októbra 2026 a jednoducho ju možno zrealizovať každá škola cez EduPage. Viac informácií nájdete na www.mcdonaldscup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - McDonald’s Cup otvára svoj 28. ročník: malým hráčom donesie opäť veľké zážitky © SITA Všetky práva vyhradené.
McDonald’s Cup už takmer tri desaťročia ukazuje deťom, že futbal nie je iba o výsledku. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku vstúpil do svojho 28. ročníka a opäť spojí tisíce detí z celého Slovenska. Novinkou tohto ročníka je spôsob prihlasovania. Školy sa po prvýkrát registrujú priamo cez systém EduPage, ktorý bežne využívajú pri každodennej komunikácii. Registrácia je otvorená do 18. októbra 2026.
Turnaj je určený zmiešaným tímom žiakov a žiačok 1. až 4. ročníka základných škôl. Spoločne v ňom hrajú deti z veľkých miest aj malých obcí, chlapci aj dievčatá, skúsení malí futbalisti aj úplní začiatočníci. Školské tímy postupujú od školských a kvalifikačných kôl cez okresné, regionálne a krajské kolá až po veľké celoslovenské finále, ktoré je naozajstným sviatkom futbalu.
Minulý ročník prepísal rekordy. Stále je priestor na zapojenie ďalších škôl
Rekordných 1 130 základných škôl s viac ako 15 000 deťmi z celého Slovenska si užilo atmosféru posledného ročníka McDonald’s Cup. Tento rok môžu byť medzi nimi ďalšie školy a ďalšie deti. Na zapojenie pritom netreba mať tím plný skúsených futbalistov. Pre niektoré deti môže byť turnaj prvým kontaktom so súťažným športom, pre iné príležitosťou ukázať svoj talent. Pre celý tím je to však zážitok, ktorý sa nekončí posledným hvizdom rozhodcu.
"Keď sme pred 28 rokmi priniesli McDonald’s Cup na Slovensko, jeho základná myšlienka bola jednoduchá: dať čo najväčšiemu počtu detí príležitosť zažiť radosť zo športu. Dnes vidíme, že jeho význam siaha ďaleko za hranice ihriska. Deti reprezentujú svoju školu, učia sa fungovať ako tím, vznikajú nové priateľstvá a spoločné zážitky, ktoré si pamätajú ešte roky. Teší nás, že svoje miesto tu majú dievčatá aj chlapci, skúsení hráči aj deti, pre ktoré môže byť McDonald’s Cup úplne prvým stretnutím so súťažným športom. Presne taký má podľa nás školský šport byť. Otvorený každému, kto má chuť hrať," hovorí Alesia Mudzhyri, Impact Lead McDonald’s pre Českú republiku a Slovensko.
Futbal rozvíja deti po všetkých stránkach
McDonald’s Cup dáva školám možnosť postaviť tím bez ohľadu na to, či ide o veľkú mestskú školu alebo malú školu v obci. Deti zároveň nemusia byť členmi futbalového klubu. Pre mnohé z nich tak môže byť práve školské ihrisko miestom, kde prvýkrát zažijú atmosféru skutočného zápasu.
"Školský šport je dôležitou súčasťou zdravého vývoja detí. Preto školám spolu s odbornými garantmi a organizátormi vytvárame priestor na zapájanie žiakov do súťaží a turnajov v rôznych športoch, od školských kôl až po celoštátne finále. Deti sa vďaka nim hýbu, reprezentujú svoju školu a zažívajú, čo znamená byť súčasťou tímu. Dôležité je, aby sa k športu dostali aj tí, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s klubovým športom. Aj preto má zmysel začínať už na prvom stupni," hovorí Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Na McDonald’s Cupe sa počítajú góly a víťazstvá. Pre deti však prináša turnaj aj množstvo skúseností, ktoré sa do výsledkovej tabuľky nezmestia. Musia sa dohodnúť so spoluhráčmi, reagovať na nečakané situácie, rešpektovať pravidlá a zvládnuť radosť z výhry aj sklamanie z prehry. Prečo je to dôležité? "Futbal je všestranný šport, ktorý spája pohyb s premýšľaním a spoluprácou. Deti pri ňom rozvíjajú kondíciu, rýchlosť a koordináciu, no učia sa aj komunikovať, rozhodovať sa, rešpektovať pravidlá a zvládať emócie. Je preto dôležité, aby začali športovať čo najskôr. Školský futbal môže byť prvým krokom k pravidelnému pohybu, ďalším športom aj k objaveniu vlastného talentu," hovorí Oto Brunegraf, technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu.
Zo školského ihriska až do veľkého futbalu
História turnaja ukazuje, že aj na školskom ihrisku sa môžu objaviť budúce futbalové osobnosti. Turnaj si v detstve zahrali napríklad slovenskí reprezentanti Martin Dúbravka, Róbert Boženík, Dávid Strelec, Leo Sauer či Mário Sauer. Medzi jeho účastníčky patria aj reprezentantky Tamara Morávková, Aneta Surová a Timea Majanová.
Jedným z tých, ktorí si McDonald’s Cup pamätajú ešte z detských čias, je aj jeho súčasný ambasádor Mário Sauer. Hoci sa so svojím školským tímom nikdy neprebojoval až do celoslovenského finále, dodnes si spomína najmä na silné zážitky zo spoločných zápasov. Dnes už ako slovenský reprezentant ukazuje deťom, že aj cesta do veľkého futbalu sa môže začať práve na školskom ihrisku.
Dlhoročnou patrónkou turnaja je aj bývalá reprezentačná brankárka Mária Korenčiová, ktorá oceňuje najmä rastúce zastúpenie dievčat. Práve spoločná hra chlapcov a dievčat je charakteristickou súčasťou McDonald’s Cupu a pomáha vytvárať prostredie, v ktorom je futbal prirodzenou voľbou pre každé dieťa bez ohľadu na pohlavie či predchádzajúce skúsenosti.
Prihláste svoju školu cez EduPage
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a odborným garantom Slovenský futbalový zväz. Od jeho začiatku ho organizačne aj finančne podporuje spoločnosť McDonald’s Slovakia a hlavným športovým partnerom je 11TEAMSPORTS/NIKE.
Registrácia škôl do 28. ročníka trvá do 18. októbra 2026 a jednoducho ju možno zrealizovať každá škola cez EduPage. Viac informácií nájdete na www.mcdonaldscup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - McDonald’s Cup otvára svoj 28. ročník: malým hráčom donesie opäť veľké zážitky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: McDonald’s Cup PR
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