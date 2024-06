Nadácia Volkswagen Slovakia darovala Červenému nosu vozidlá Volkswagen up!

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

20.6.2024 (SITA.sk) -Júna 2024 odovzdali Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia a Kai-Stefan Linnenkohl člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia dve vozidlá Volkswagen up! zástupcom o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby takýmto spôsobom podporili mobilitu zdravotných klaunov, ktorí pôsobia na celom Slovensku."Poslaním Nadácie Volkswagen Slovakia je pomáhať deťom aj dospelým v náročných životných situáciách. To robia aj zdravotní klauni z občianskeho združeniaAby sme im uľahčili dochádzanie za deťmi v nemocniciach po celom Slovensku, vyrobili sme pre nich v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia dve červené vozidlá Volkswagen up!", hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.Už v roku 2018 darovala Nadácia Volkswagen Slovakia jedno vozidlo Volkswagen up! zdravotným klaunom, ktorí ho dodnes využívajú na cestovanie za deťmi aj seniormi do zariadení."Sme veľmi vďační za tento narodeninový dar v podobe dvoch červených vozidiel, ktoré budú privážať smiech najmä deťom do nemocníc vo východoslovenskom a západoslovenskom regióne,” hovorí Milan Šagát, výkonný riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors a dodáva: "Verím, že veselým polepom budú vyvolávať úsmevy aj u všetkých ľudí, ktorí ich stretnú na cestách za pacientmi.”Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 20 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc. Mesačne zrealizujú okolo 230 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.Poslaním Nadácie Volkswagen Slovakia je byť zodpovedným a odvážnym partnerom občianskeho sektora a spoločne a za pomoci inovácií meniť Slovensko na vzdelanejšiu, otvorenejšiu a angažovanejšiu spoločnosť. Nadácia Volkswagen Slovakia systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a vzdelávacích inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a rovnaké príležitosti uspieť. Od roku 2008 podporila 2200 verejnoprospešných projektov vo všetkých regiónoch Slovenska celkovou sumou viac ako 12 miliónov eur.Informačný servis