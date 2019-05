Nadácia Zastavme korupciu bude spolupracovať s Univerzitou Komenského

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Univerzita Komenského v Bratislave a Nadácia Zastavme korupciu (NZK) podpísali memorandum o spolupráci. Na jeho základe by nadácia mala dohliadať na transparentnosť pri verejnom obstarávaní a obsadzovaní dôležitých postov. TASR o tom informoval Martin Suchý z NZK.uviedol rektor UK Marek Števček, ktorý spoluprácu inicioval.Nadáciu považuje za rovnocenného partnera a cení si jej prínos v procesoch verejného obstarávania, ako aj v ďalších oblastiach.dodal rektor.Riaditeľka NZK Zuzana Petková považuje veľké nákupy za potenciálne riziko z hľadiska korupcie.konštatovala s tým, že NZK nechce len kritizovať nehospodárnosť, ale pôsobiť aj preventívne.Nadácia by mala UK poskytovať poradenstvo pri veľkých projektoch, ako je plánovaná rekonštrukcia internátov za 14 miliónov eur. Bude kontrolovať aj personálne obsadzovanie postov. Jej zástupca bol tiež členom výberovej komisie na nového šéfa Vedeckého parku UK. Na toto miesto bol vypísaný medzinárodný konkurz.Podľa NZK ide o pilotný projekt, pričom poradenstvo je bezodplatné. V prípade pozitívneho výsledku sa budú snažiť získať nezávislé zdroje, aby mohli pomáhať viacerým verejným inštitúciám. Nevylučujú ani budúcu spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou.