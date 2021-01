Nadácia Zastavme korupciu čaká od policajného prezidenta reformy, je na začiatku očistného procesu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nadácia Zastavme korupciu očakáva od prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka reformy, aby polícia slúžila občanom a nie "našim ľuďom". V tlačovej správe to konštatuje šéfka nadácie Zuzana Petková . Podľa nej je zbor na začiatku očistného procesu a Petková očakáva, že nový policajný prezident v ňom bude pokračovať.„Škoda, že vláda nevyužila toto obdobie, keď políciu dočasne riadil Peter Kovařík, na zmenu zákona tak, aby bola o dôležitú funkciu riadna súťaž,” uviedla Petková. Doplnila, že hoci policajný šéf nevzišiel z výberového procesu, v ktorom by si verejnosť mohla porovnať viaceré koncepcie riadenia polície, verí, že sa mu podarí zvýšiť dôveryhodnosť zboru.Okrem toho nadácia zdôrazňuje potrebu zmien v oblastiach, ako je kariérny rast, odmeňovanie a štatistické výkazy. „A to tak, aby sa do funkcií dostávali tí najlepší, ktorí vzídu z transparentného výberu a štatistiky odrážali reálny stav odhaľovania kriminality," dodala Petková.Minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ) dnes vymenoval do funkcie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka. Ten políciu viedol ako dočasne poverený policajný prezident už od septembra minulého roku. Kovařík v minulosti pôsobil ako policajný pridelenec vo Washingtone alebo ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ. V období rokov 2017 až 2020 pôsobil na Úrade vlády SR.