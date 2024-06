Nadácia Zastavme korupciu kritizuje zmeny vo verejnom obstarávaní, rýchly nákup otvára dvere rodinkárstvu a klientelizmu

Nákup bez súťaže

Rýchly nákup

21.6.2024 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu upozornila na možné negatívne dôsledky parlamentom schválenej vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní. O viac ako polovicu nákupov z verejných zdrojov sa už podľa nej nebude súťažiť.Mimovládna organizácia zároveň poukázala na to, že zmeny v obstarávaní, ktoré tento týždeň odhlasovali poslanci koalície spolu s KDH , otvoria dvere korupcii.Štát bude podľa nadácie nakupovať bez súťaže, pričom po novom môže nákupy do 200-tisíc eur zadávať priamo vybranej firme.„Stačí, ak predtým osloví tri firmy podľa vlastného výberu a zvyšné dve ponuky budú drahšie. Takéto nákupy nebudú vopred zverejnené. Občania aj firmy, ktoré by vedeli tovar dodať lacnejšie sa o nich dozvedia až keď štát zverejní podpísanú zmluvu,“ poznamenala mimovládka. Ako podotkla, stavebné práce budú bez súťaže až do 800-tisíc eur.„Ešte horšie to bude s nákupmi do 50-tisíc eur. Tam si štát nebude musieť robiť ani formálny prieskum trhu. A biznis jednoducho dohodne s firmou, ktorú si vyberie,“ priblížila ďalšiu z mnohých zmien v podmienkach verejného obstarávania Nadácia Zastavme korupciu.Štát podľa nej síce bude nakupovať rýchlejšie, avšak takýto postup otvára dvere rodinkárstvu, klientelizmu a korupcii.„Hrozí, že ministerstvá, mestá a obce budú za naše dane nakupovať predražené a nekvalitné tovary a služby. Výsledkom môžu byť napríklad nekvalitné cesty alebo chýbajúce nemocnice,“ varovala organizácia.