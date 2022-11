Nadácia Zastavme korupciu okomentovala Matovičov príbeh o úplatku lekárovi. Trápnučkí ste, reagoval minister financií

Nedôvera a nenávisť

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Príbeh ministra financií SR Igora Matoviča OĽaNO ) o úplatku lekárovi má podľa nadácie Zastavme korupciu dve verzie. Ako uvádza na sociálnej sieti, Matovič opísal príbeh, ako jeho mama dala úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca.S rovnakým príbehom sa však minister financií zdôveril už pred desiatimi rokmi, keď tvrdil, že úplatok lekárovi dal on sám.„Pred desiatimi rokmi príbeh použil v rámci politického marketingu. Dnes ho v obmenenej verzii používa v boji proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve," tvrdí nadácia s tým, že je presvedčená, že Matovič svojím konaním vyvoláva nedôveru a nenávisť v spoločnosti, ale ako líder protikorupčného hnutia Obyčají ľudia a nezávislé osobnosti nejde dobrým príkladom.„Najlepšie by urobil, ak by na skutok upozornil v čase, keď ešte nebol premlčaný," dodala Nadácia Zastavme korupciu. Nadácia zároveň netvrdí, že v zdravotníctve sa korupcia nenachádza, ale da sa s ňou bojovať jedine tak, že ju nahlásime, ak sa s ňou stretneme.„Považujeme za nefér takýmto spôsobom obracať nenávisť a hnev v spoločnosti voči všetkým čestným lekárom, ktorí sa o nás starali počas dvoch rokov pandémie ochorenia COVID-19 a teraz sa snažia vyrokovať zlepšené podmienky v zdravotníctve," upozorňuje Zastavme korupciu.Taktiež dodala, že nespochybňuje ani samotný Matovičov príbeh, ale nepovažujú za správne používať ho v upravenej podobe a v boji proti štrajkujúcim lekárom.Na príspevok Nadácie Zastavme korupciu na sociálnej sieti reagoval aj sám Igor Matovič. „Trápnučkí ste, skúste si aspoň vyhľadať viacero článkov zo spomínaného obdobia, kde sú moje autentické citáty a vysvetlenia a nie len autorskú sprostosť z denníka zo dňa po funuse. Aj keď som osobitne "výpalné" lekárovi nedal, tým, že sme pritom boli dvaja z rodiny, je úplne normálne, ak to beriem, že sme ho dali my alebo len ja," napísal minister financií.Matovič nadáciu upozornil, že zo zverejnených článkov sa dá dozvedieť i meno doktora, ktoré by bez svedkov nezverejnil. Dodal, že po zverejnenom incidente ho kontaktovalo množstvo ľudí s podobnou skúsenosťou.„Ako samozvaní bojovníci proti korupcii by ste si mohli aspoň zistiť, aké zákony vtedy platili a na počudovanie zistíte, že v tom čase bola malá "fuga" v zákona, keď pýtanie si úplatku nebolo trestné," pripomenul.Igor Matovič taktiež nazval kroky Nadácie Zastavme korupciu úbohými. „Je úbohé, ak tvrdíte, že svoj príbeh používam proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve. Použil som ho na dokreslenie obludnosti konania vydieračov z LOZ, ktorí rovnako ako operatér môjho otca si berú chorých ľudí za rukojemníkov," uviedol.Doplnil, že konanie lekára by mala Zastavme korupciu v prvom rade odsúdiť a nie obhajovať. V závere nazval záhadou, že sa nadácia nevenuje systémovej korupcii v zdravotníctve.Minister financií vo svojom statuse upozornil, že odborári z Lekárskeho odborového združenia (LOZ) vo svojich požiadavkách neriešili rozšírenú korupciu v zdravotníctve.„Keď som mal 22 rokov, s mamou sme čakali na výsledok otcovej operácie, ktorému diagnostikovali zhubný nádor na mozgu. Hlavný operatér povedal mamine, že potrebuje motivovať operačný tím a päťtisíc by to spravilo. Keď mu mamina odovzdala peniaze, operácia začala, v lete toho roku ocino zomrel," zdôveril sa Matovič.Ďalej uviedol, že pred niekoľkými týždňami rokoval aj so spomínaným lekárom. „Žalúdok sa mi obracal, ale nemohol som na sebe dať znať, že vidím ľudský odpad. Odpad, ktorý sa pred Slovenskom tvári na elitu a, bohužiaľ, Slovensko ho za elitu považuje," uviedol.