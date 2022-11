Rusko opäť vyvoláva umelý hladomor, vyhlásil Šmyhaľ. Krajiny sveta vyzval na zapojenie do iniciatívy Grain from Ukraine

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina vyčlenila 900 miliónov hrivien na nákup pšenice a kukurice pre Sudán, Jemen, Keňu a Nigériu, aby zabránila Kremľu vo vytváraní umelého hladomoru v týchto krajinách. Počas medzinárodného samitu o potravinovej bezpečnosti to povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ.„Ukrajina vie, čo je hlad. A nechceme, aby sa to kvôli Rusku opakovalo aj v 21. storočí. Vláda Ukrajiny už vyčlenila 900 miliónov hrivien na nákup pšenice a kukurice pre Sudán, Jemen, Keňu a Nigériu. Vyzývame krajiny sveta, aby sa zapojili do iniciatívy 'Grain from Ukraine',“ uviedol Šmyhaľ na Telegrame.Zdôraznil, že takmer storočie po hladomore na Ukrajine v rokoch 1932 - 1933 Rusko opäť vyvoláva umelý hladomor, tentoraz blokádou ukrajinského vývozu potravín.„Bolesť z tragédie hladomoru je stále s nami. A preto je Ukrajina vždy pripravená pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Nechceme, aby milióny ľudí opäť hladovali kvôli Rusku a jeho neľudským metódam,“ dodal a poznamenal, že vďaka „obilným koridorom“ sa od augusta tohto roka vyviezlo z Ukrajiny do Ázie, Európy a Afriky takmer 12 miliónov ton potravín.