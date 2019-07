Nadácia Zastavme korupciu podala žalobu kvôli prideľovaniu stimulov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Nadácia Zastavme korupciu podala správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) o nesprístupnení informácie v súvislosti s pridelením stimulov v oblasti výskumu a vývoja. TASR to potvrdil Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu.Suchý podotkol, že nadácia od rezortu školstva žiadala viacero informácií.poznamenal Suchý. Poukázal napríklad na údaje o menách členov komisie, ktorá žiadostiam dávala záverečné posudky, na základe ktorých sa prideľovali peniaze.uviedol.vysvetlil Suchý. Prínos by však podľa neho mohlo mať súdne rozhodnutie do budúcna.dodal.Priestor na pohyb v spomínanej kauze vidí nadácia v inom smere.povedal Suchý s tým, že podľa tohto zákona ministerke hrozí pokuta od 1000 do 100.000 eur za každú takúto zmluvu.Rezort školstva v reakcii pre TASR uviedol, že podľa zákona o stimuloch zverejňuje po rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov na svojom webovom sídle informácie, ktoré sú zverejnené napríklad na stránke www.vedatechnika.sk. Ide napríklad o zverejnenie posudkov. Okrem toho tiež informáciu o tom, ktoré komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je kladné na základe odporúčania komisie, i to, ktoré je kladné napriek neodporúčaniu, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň rezort školstva dodal, že bude rešpektovať rozhodnutie súdu.Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi boli podľa poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.