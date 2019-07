Nová severokórejská ponorka je schopná niesť tri balistické strely

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Soul 31. júla (TASR) - Novovyvinutá severokórejská ponorka je zrejme schopná niesť tri balistické strely (SLBM), ktoré možno z ponorky odpaľovať. V stredu to uviedlo juhokórejské ministerstvo obrany, ktoré citovala tamojšia tlačová agentúra Jonhap.Ministerstvo dospelo k záveru, že severokórejská ponorka je pripravená na skoré nasadenie. Novinárom to po brífingu ministerstva za zatvorenými dverami povedala predsedníčka parlamentného výboru pre tajné služby I Hje-hun.Novú ponorku si prehliadol severokórejský vodca Kim Čong-un. Podľa jeho slov jej nasadenie do misie jeako minulý týždeň informovali severokórejské médiá.Juhokórejské ministerstvo oznámilo, že severokórejská ponorka sa zdá väčšia než 2500-tonová ponorka triedy Kore (v preklade veľryba, angl. prepis Gorae), ktorá je tiež novým typom vyrábaným v Severnej Kórei a dosiaľ pokladaným za najväčšiu ponorku KĽDR.Balistické strely odpaľované z ponorky sú vo všeobecnosti schopné dopraviť na miesto určenia s vysokou presnosťou bojovú hlavicu, väčšinou vybavenú jadrovou alebo termonukleárnou náložou.Ministerstvo dodalo, že Severná Kórea vypálila 4. mája dve strely a poopravilo tak svoju skoršiu správu, že KĽDR odpálila jednu strelu.