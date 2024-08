Nadácia Zastavme korupciu spochybňuje majetok nového riaditeľa SIS Pavla Gašpara, považuje ho za nevysvetlený

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.8.2024 (SITA.sk) - Nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar vlastní vo veku 37 rokov dva domy, byt a chatu. Na sociálnej sieti na to upozornila Nadácia Zastavme korupciu . Ako ďalej uviedla, Gašpar svoj majetok vysvetľuje slovami: „Som si na ne asi zarobil, nie?“.„Pavol Gašpar začal pracovať v roku 2011. Za šesť rokov by si musel odložiť na kúpu jeho nehnuteľností 150-tisíc eur. Mesačne by tak musel ušetriť 2 083 eur. Toľko ani nezarábal,“ zdôraznila nadácia. Zároveň by to podľa nej znamenalo, že na živobytie za šesť rokov Gašpar neminul ani euro a nešiel na žiadnu dovolenku.„Jeho otec navyše čelí obžalobe z korupcie,“ doplnila mimovládka . Ako dodala, takáto nominácia môže ohroziť dôveru SIS v očiach zahraničných tajných služieb a následne aj bezpečnosť každého z nás.