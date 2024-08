Pellegrini a Fico podpíšu deklaráciu o zahraničnej politike, diskutovali aj o voľbe predsedu parlamentu (video+foto)

Obnova intenzívneho dialógu

27.8.2024 (SITA.sk) - Vláda nesmie reagovať na pseudo kauzy, aby sa mohla venovať skutočným problémom Slovenska a jeho občanov. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s predsedom vlády Smer-SD ).Prezident vyslovil presvedčenie, že ak bude vláda pokojne ďalej napĺňať Programové vyhlásenie vlády SR , tak je to ten najlepší recept, ako priviesť spoločnosť opäť k pokoju, a aby sa hovorilo o reálnych problémoch.Prezident pripomenul, že chce obnoviť intenzívny dialóg na úrovni najvyšších ústavných činiteľov, pretože to podľa neho patrí k štandardom vyspelej krajiny.„V predchádzajúcom období takáto iniciatíva absentovala. Ja to považujem za chybu, pretože Slovensko potrebuje riešiť zásadné vnútropolitické otázky a problémy, a zároveň čelí aj vonkajším vplyvom a politickým otázkam."Pellegrini ďalej informoval o dohode, že sa 1. septembra na Deň Ústavy SR stretnú v starej budove Národnej rady (NR) SR a spoločne si pripomenú prijatie Ústavy SR.„Podpíšeme spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov v otázkach spoločného postupu zahraničnej politiky SR, kde jasne deklarujeme, kde SR patrí a akú zahraničnú politiku chce vykonávať. Ukážeme jednotu v tomto postupe, aby o tomto neboli žiadne pochybnosti,“ uviedol prezident.Predseda vlády Fico spresnil, že ako premiér vždy bude presadzovať koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, no bez akéhokoľvek ohrozenia členstva v zásadných medzinárodných organizáciách, ako sú EÚ „Nevyhli sme sa ani aktuálnej situácii vo vládnej koalícii, kde je to v rukách predsedov koaličných strán, ktorí určite na najbližších koaličných rokovaniach otvoria aj otázku vysporiadania sa vzťahov vo vnútri tak, aby sa vládna koalícia mohla plnohodnotne venovať riešeniu konkrétnych problémov v spoločnosti,“ doplnil Pellegrini. Fico priblížil, že nedoriešeným personálnym bodom je otázka voľby predsedu NR SR „Fakt je ten, že momentálne táto agenda nie je tak pripravená, aby automaticky mohla ísť na rokovanie NR SR. Tu musia rozhodujúcu úlohu zohrať dve politické strany, a to Hlas-SD Slovenská národná strana ,“ priblížil predseda vlády.To, čo čaká koalíciu v najbližších týždňoch a mesiacoch, je predovšetkým konsolidácia verejných financií . Premiér informoval, že na stole majú niekoľko variantov. Ide o krátkodobý variant na rok 2025, ale aj dlhodobejší na roky 2025, 2026 a 2027.„Nechceme ísť do NR SR s veľkým počtom legislatívnych iniciatív, ale pod jeden lex konsolidácia by sme chceli dostať všetky potrebné zmeny,“ dodal Fico a zdôraznil, že bude plne rešpektovať využívanie práva veta prezidentom.„Za vládnu koalíciu budem vždy konštatovať, že nebude predmetom ataku za to, ak sa prezident rozhodne právo veta využiť,“ dodal premiér.Predseda vlády informoval, že s prezidentom prebrali aj koordináciu zahraničnopolitických aktivít, pretože významnú časť zahraničnopolitickej agendy vykonáva vláda. Premiér tak informoval o iniciatívach, ktoré má v pláne ešte v tomto roku.Ide napríklad o významnú návštevu Južnej Kórey v súvislosti s ambíciou postaviť nový jadrový blok v lokalite Jaslovské Bohunice. Túto návštevu premiér plánuje na prelome septembra a októbra. Čaká ho aj spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť 7. októbra.„Potom je to mimoriadne významná cesta do Číny na prelome októbra a novembra. Zahraničnú politickú aktivitu orientovanú na ekonomiku zavŕšim v decembri cestou do Latinskej Ameriky,“ dodal premiér s tým, že medzi tým sa uskutočnia aj samity EÚ či bilaterálne stretnutia k otázkam nelegálnej migrácie.