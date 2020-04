Nadácia Zastavme korupciu vyzýva Matoviča, aby čo najskôr sfunkčnil nový protikorupčný úrad

Nadácia adresovala Matovičovi list

Poslanci nevedeli vybrať nového predsedu

2.4.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal v najbližšej dobe sfunkčniť Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie. Listom ho o to požiadala Nadácia Zastavme korupciu. Mimovládka o tom informovala na svojom profile na sociálnej sieti.Matovič by podľa nadácie mohol vybrať nového predsedu spomedzi úspešných kandidátov, ktorí v minulosti prešli výberovým procesom, a to vrátane verejného vypočutia. Ide o Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajňáka. Úrad by sa tak stal funkčným. Pôvodne mala obsadenie tohto postu vyriešiť predchádzajúca vláda expremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).„Na Slovensku má vzniknúť dôležitá inštitúcia, ktorá má šancu reálne pomôcť v boji s korupciou. Ani po roku od rozhodnutia zriadiť takýto úrad ho však nemáme. Predošlá vláda a poslanci si totiž nevedeli vybrať z dobrých kandidátov a v dvoch kolách nikoho nezvolili. V liste sme preto vyzvali vládu, aby posúrila novú voľbu predsedu, ktorý snáď už čoskoro nový úrad naštartuje,“ píše nadácia.Ak by Matovič vypočul žiadosť nadácie, definitívne by nového šéfa volili poslanci v Národnej rade SR (NR SR). Podľa organizácie je post šéfa úradu kľúčový.„Sme presvedčení, že Úrad na ochranu oznamovateľov je inštitúciou, ktorá môže výrazne prispieť v boji proti korupcii na Slovensku,“ dodali predstavitelia Zastavme korupciu.Na základe zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa zriadil Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom v Bratislave. Na jeho čele má byť predseda, ktorého volí a odvoláva NR SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou.Uchádzači absolvujú verejné vypočutie a hodnotenie komisie, do ktorej navrhuje po jednom členovi prezident, vláda, verejná ochrankyňa práv, Rada pre štátnu službu a poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.Výberová komisia na jar minulého roka z 11 kandidátov odporučila právničku Zuzanu Dlugošovú a úradníčku Moniku Filipovú. Ich nomináciu odobrila aj vláda, v júni 2019 však ani jedna z nich nezískala potrebný počet hlasov.V októbri preto nasledovalo druhé verejné vypočutie, pričom komisia spomedzi deviatich kandidátov vybrala opäť Dlugošovú a analytika Najvyššieho kontrolného úradu Martina Rajňáka. Poslanci NR SR však neboli schopní zvoliť ani jedného z nich.