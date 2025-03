Nadácii Košického samosprávneho kraja možno pomôcť dvomi percentami z dane

Podpora detí

Aktivity pre deti

Tri percentá môžu darovať aj dobrovoľníci

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.3.2025 (SITA.sk) - Nadácii Košického samosprávneho kraja (KSK) možno pomôcť dvomi percentami z dane. Ako uvádza KSK, nadácia sa už piaty rok venuje systematickej podpore deťom z rodín v ťažkej životnej situácii.Deti a mládež podporuje prostredníctvom viacerých aktivít, pomáhať vie vďaka finančným príspevkom zo zbierok, aj dvom percentám z dane. Za sebou má vyše 260 príbehov detí z regiónu.„Vďaka financiám z dane z príjmu vieme pomáhať ešte účinnejšie. Prostriedky z dane z príjmu budú aj tento rok určené na konkrétnu podporu detí. Poslúžia na financovanie krúžkov, táborov i školských pomôcok. Presne tak, ako je to v prípade každej verejnej zbierky na všetkých krajských podujatiach. Okrem toho, aktivity našej nadácie, ako aj ďalšie informácie ako pomôcť, sa východniari dozvedia i osobne na blížiacich sa Župných dňoch v Trebišove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach aj v Košiciach,“ avizoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).Nadácia v spolupráci so samosprávou organizuje letné tábory, mikulášske aktivity, no deťom sprostredkúva aj predstavenia bábkového divadla. Ďalšie aktivity pripravuje napríklad na Deň detí či počas Medzinárodného maratónu mieru „V prípade, že zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, je potrebné ho požiadať o tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho je možné zistiť dátum zaplatenia dane a tiež vyčísliť dve percentá z nej. Druhým tlačivom je Vyhlásenie na poukázanie dane, ktoré je potrebné vyplniť a obe spolu doručiť na príslušný daňový úrad do 30. apríla 2025,“ približuje župa postup pri darovaní dvoch percent z dane.Doplnila, že tri percentá môžu darovať dobrovoľníci, ktorí vlani odpracovali minimálne 40 hodín. Potrebujú ale Potvrdenie od organizácie či organizácií, pre ktoré v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.„O niečo iný postup platí pri živnostníkoch alebo firmách, ktorí by mali vyplnené tlačivá Daňovému úradu odovzdať do 31. marca 2025,“ dodáva KSK.