Poslanci hnutia Slovensko predložili návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku

Nepreukázaný príjem

Pilier boja proti korupcii

16.3.2025 (SITA.sk) - Skupina poslancov hnutia Slovenska a strany Za ľudí predložila do parlamentu návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku.Cieľom je zabezpečiť efektívne odhaľovanie zatajených či nezdanených príjmov a na ich základe aj nadobudnutého majetku, ktorý by sa následne mohol odobrať.Na Slovensku sa totiž podľa poslancov dlhodobo nedarí postihovať príjmy a majetok, ktorých pôvod je nejasný. V podstate nejestvujú inštitúty, ktoré by dostatočne odradili fyzické osoby a právnické osoby od utajovania príjmu a majetku, respektíve ich pôvodu.Úplne novým pojmom v zákone je nepreukázaný príjem, ktorým sa rozumie príjem hodnoverne nepreukázaný. Ak by zákon v parlamente prešiel, okrem dodatočného zdanenia nepriznaných príjmov ukladá správca dane ďalšiu sankciu vo výškealeboz ich hodnoty, čo sa spolu s dodatočne zaplatenou daňou prakticky rovnánepriznaných príjmov.„Primárne teda nejde o postihnutie majetku, ale príjmov, na základe ktorých bol tento majetok nadobudnutý, čo však sekundárne bude viesť k postihnutiu samotného nelegálneho majetku, napríklad v podobe jeho zaistenia a daňovej exekúcie,“ uviedli predkladatelia návrhu.Hoci zákon o preukazovaní pôvodu platí už takmer 15 rokov a mal by byť pilierom boja proti korupcii, jeho dopad na „veľké ryby“ je nulový a využíva sa viac-menej len v prípadoch riešenia susedských sporov, poukazujú poslanci.„Podľa medializovaných vyjadrení Generálnej prokuratúry SR možno zákon jednoducho obísť buď účelovým rozdelením majetku podozrivého ešte počas konania o preukazovaní jeho pôvodu alebo využitím neobvyklých obchodných operácií,“ upozornili.V iných krajinách, ako je napríklad Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Španielsko, Česká republika alebo Rumunsko, je obdobný zákon funkčný a napomáha prešetrovaniu podvodov aj na najvyššej vládnej úrovni.„V týchto krajinách však preukazovanie pôvodu príjmov a majetku nespočíva v konaní prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní, ale v dodatočnom zdanení nepreukázaných príjmov a majetku a vyrubení vysokého penále prostredníctvom správcu dane, ktoré sa v najvážnejších prípadoch rovná fakticky prepadnutiu takýchto príjmov a majetku v prospech štátu,“ poukazujú predkladatelia návrhu.